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    BASF startet durch: Aktienrückkauf, Agrar-IPO und Logistik-Offensive

    BASF startet durch: Aktienrückkauf, Agrar-IPO und Logistik-Offensive
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    **BASF treibt Aktienrückkauf, Agrar-IPO und Logistikausbau voran**

    BASF setzt mehrere strategische Vorhaben gleichzeitig um: Der Chemiekonzern kauft eigene Aktien zurück, bereitet die Verselbstständigung seiner Agrarchemiesparte Agriculture Solutions vor und investiert in die Logistikinfrastruktur am Stammsitz Ludwigshafen.

    Im Rahmen des am 3. August gestarteten Aktienrückkaufprogramms erwarb BASF zwischen dem 10. und 14. August weitere 695.000 eigene Aktien. Die Käufe erfolgten über Xetra und weitere elektronische Handelssysteme zu volumengewichteten Durchschnittskursen zwischen rund 50,28 und 51,52 Euro. Seit Beginn des Programms summiert sich das Volumen damit auf 1,24 Millionen Aktien. BASF veröffentlicht die detaillierten Transaktionsdaten auf seiner Internetseite. Mit dem Rückkauf kann der Konzern überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückführen und zugleich die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren.

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    Parallel arbeitet BASF an der organisatorischen Abspaltung von Agriculture Solutions. Nach Angaben von Vorstand Livio Tedeschi ist die Herauslösung in Nord- und Südamerika sowie Europa bereits weitgehend abgeschlossen. In Asien soll sie bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Zudem entsteht eine neue Zentrale, die das Geschäft künftig eigenständiger steuern soll. Im Jahr 2027 will sich BASF vollständig auf die Voraussetzungen für einen möglichen Börsengang konzentrieren. Bis Mitte des Jahres sollen die notwendigen Strukturen geschaffen sein. Der konkrete Zeitpunkt und das Volumen des IPOs sollen von den Marktbedingungen abhängen.

    BASF strebt für die Agrarchemiesparte ein Index-Listing an. Ob Agriculture Solutions in den SDax, MDax oder Dax aufgenommen werden könnte, hängt von der Größe des Börsengangs ab. Zunächst dürfte BASF Mehrheitsaktionär bleiben. Das Management verspricht sich von der Eigenständigkeit größere strategische Flexibilität und einen leichteren Zugang zu Kapital. Zudem werden Agrarunternehmen an den Finanzmärkten gemessen am operativen Ergebnis häufig höher bewertet als ein breit diversifizierter Chemiekonzern.

    Agriculture Solutions beschäftigt mehr als 14.000 Menschen und erzielte 2025 einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro. Rund eine Milliarde Euro floss in Forschung und Entwicklung. Der Bereich soll vom laufenden BASF-Sparprogramm ausgenommen bleiben, mit dem der Konzern bis Ende 2026 jährlich 2,3 Milliarden Euro einsparen will.

    Auch die Logistik in Ludwigshafen wird modernisiert. Der Bund stellt 51 Millionen Euro für den Ausbau des Kombiverkehrsterminals bereit. Wegen anhaltenden Niedrigwassers am Rhein setzt BASF stärker auf flexible Transporte über Schiene und Straße. Das Unternehmen erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf das Ergebnis.



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    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 51,75EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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