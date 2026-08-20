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    Rheinmetall-Aktie vor Comeback? 500-Mio.-Auftrag trifft auf Risiken

    Rheinmetall-Aktie vor Comeback? 500-Mio.-Auftrag trifft auf Risiken
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    **Rheinmetall-Aktie erholt sich – Analysten warnen vor mittelfristigen Risiken**

    Die Aktien von Rheinmetall haben am Montag erneut den Ausbruch über ihre 100-Tage-Linie versucht. Am Vormittag lag der Kurs mit gut zwei Prozent im Plus bei rund 1.228 Euro und damit nur knapp unter dem Tageshoch vom Freitag. Rückenwind verlieh eine neue Bestellung der Bundeswehr: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern soll mobile Rettungsstationen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro liefern.

    Damit setzte sich die jüngste Erholung der Rheinmetall-Papiere vom Jahrestief im Juni fort. Trotz der Kursgewinne bleibt das Börsenjahr 2026 bislang enttäuschend: Seit Jahresbeginn liegt die Aktie noch gut 21 Prozent im Minus. Nach einer außergewöhnlichen Rally, in deren Verlauf sich der Kurs zwischen dem Frühjahr 2022 und Oktober 2025 nahezu ver-22-fachte, kämpfen die Titel inzwischen seit fast einem Jahr mit einer schwierigen Marktphase. Zuletzt gelang es der Aktie jedoch, den seit Januar bestehenden Abwärtstrend nach oben zu verlassen.

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    Die Anleger richten ihren Blick zunehmend auf die mittelfristigen Wachstumsperspektiven. JPMorgan bestätigte am Montag die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 1.350 Euro. Analyst David Perry bezeichnete die Ergebnisse des zweiten Quartals zwar als stark, verwies jedoch auf wachsende Unsicherheiten. Änderungen bei den Erwartungen für den Auftragsbestand Ende 2026 und bei den Investitionsausgaben bis 2028 deuteten darauf hin, dass Rheinmetall zwischen 2027 und 2030 geringere Umsätze erzielen könnte als bislang angenommen.

    Perry hält trotz unveränderter Konzernziele für 2030 an seinen eigenen Ergebnisschätzungen fest, die bis zu 17 Prozent unter dem Analystenkonsens liegen. Grundsätzlich bleibt er für den europäischen Rüstungssektor optimistisch, bevorzugt jedoch andere Unternehmen wie Leonardo, CSG, Renk, Babcock und Vincorion. Für Rheinmetall ergibt sich damit ein Spannungsfeld: Der Konzern profitiert von steigenden Verteidigungsbudgets und hohen Bestellungen, zugleich müssen Produktionskapazitäten, Investitionen und langfristige Lieferpläne den hohen Erwartungen gerecht werden.

    Neben den geschäftlichen Perspektiven rücken auch Sicherheitsrisiken für die Branche stärker in den Fokus. Stefan Thumann, Gründer des bayerischen Drohnenherstellers Donaustahl, berichtete von mutmaßlichen russischen Geheimdienstaktivitäten gegen ihn. Nach Hinweisen deutscher Sicherheitsbehörden lebe er inzwischen weitgehend im Untergrund. Der Generalbundesanwalt ließ im März zwei Personen festnehmen, die eine Zielperson im Umfeld ukrainischer Drohnenlieferungen ausgespäht haben sollen. Nach dpa-Informationen soll es sich dabei um Thumann handeln.

    Auch Rheinmetall-Chef Armin Papperger steht wegen mutmaßlicher russischer Mordpläne unter besonderem Polizeischutz. Der Verfassungsschutz warnt Rüstungsunternehmen vor erhöhter Spionage- und Sabotagegefahr.



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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 1.181EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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