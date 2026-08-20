Eskalation am Golf: Ölpreis steigt, Diplomatie gerät unter Druck

Ein zwischen Washington und Teheran vereinbartes Rahmenabkommen sah vor, dass Oman und Iran gemeinsam mit den Anrainerstaaten sowie unter Berücksichtigung des internationalen Rechts eine Lösung ausarbeiten. Die omanische Regierung sprach von konstruktiven Gesprächen, konkrete Ergebnisse wurden bislang aber nicht bekannt. Die im Abkommen vorgesehene 60-Tage-Frist für vertiefte Verhandlungen ist inzwischen abgelaufen. Trump betonte dennoch, er stehe nicht unter Zeitdruck, und forderte Iran indirekt zur Kapitulation auf. UN-Generalsekretär António Guterres warnte dagegen, der Konflikt könne nicht militärisch gelöst werden, und rief beide Seiten zu neuen Verhandlungen sowie einer gemäßigteren Rhetorik auf.

Die Spannungen zwischen den USA und Iran verschärfen sich weiter. US-Präsident Donald Trump drohte dem Oman mit massiven Bombenangriffen, sollte das Sultanat den amerikanischen Interessen bei der Regelung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus entgegenstehen. Oman vermittelt derzeit zwischen Iran und den USA, konnte mit Teheran jedoch noch keine Einigung über die künftige Nutzung der strategisch wichtigen Meerenge erzielen. Das Land ist bislang keine aktive Kriegspartei und gilt wegen seiner Vermittlerrolle als „Schweiz des Nahen Ostens“.

An den Rohstoffmärkten hinterlassen die geopolitischen Risiken deutliche Spuren. Der Preis für ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent stieg zuletzt um 2,32 Prozent auf 90,54 US-Dollar. Zwischenzeitlich überschritt die Notierung die Marke von 91 Dollar. Marktstrategen verwiesen auf die Gefahr weiterer Angebotsausfälle, sollte die unbefristete Seeblockade gegen Iran ausgeweitet, Tanker erneut angegriffen oder der Verkehr durch die Straße von Hormus beeinträchtigt werden. Preissteigerungen werden allerdings durch eine schwache Nachfrage und weiterhin verfügbare Ölexporte aus anderen Golfstaaten begrenzt.

Zusätzlichen Druck erzeugen neue militärische Zwischenfälle. Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, zwei aus Iran abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen zu haben, und versetzten ihre Bevölkerung vorübergehend in erhöhte Alarmbereitschaft. Dubai meldete Panik unter Einwohnern. Anschließend kündigten die Emirate an, Handelsbeziehungen und Finanztransaktionen mit Iran bis auf Weiteres auszusetzen. Für Teheran wäre dies wirtschaftlich folgenreich: Die Emirate sind ein bedeutendes Handelszentrum und laut iranischen Angaben Irans größter Importpartner. Im Handelsjahr bis März 2024 bezog Iran Waren im Wert von 20,8 Milliarden Dollar aus den Emiraten und exportierte dorthin Güter für 6,6 Milliarden Dollar.

Die Golfstaaten versuchen trotz ihrer Nähe zu amerikanischen Militärstützpunkten, eine direkte Kriegsbeteiligung zu vermeiden. Angesichts ausbleibender diplomatischer Fortschritte und neuer Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah steigt jedoch das Risiko einer regionalen Ausweitung. Das bedroht Handelsströme, Energieversorgung und Finanzbeziehungen gleichermaßen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 91,96USD auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.