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    Munich Re kauft Aktien zurück – Amundi knackt die 3-Prozent-Marke

    Munich Re kauft Aktien zurück – Amundi knackt die 3-Prozent-Marke
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    **Munich Re kauft eigene Aktien zurück – Amundi überschreitet Drei-Prozent-Schwelle**

    Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere 127.500 eigene Aktien erworben. Dies geht aus einer am 17. August veröffentlichten Zwischenmeldung nach der europäischen Marktmissbrauchsverordnung hervor. Die Käufe erstreckten sich auf den Zeitraum vom 7. bis einschließlich 14. August 2026 und erfolgten ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank.

    Der Rückversicherer zahlte dabei je nach Handelstag durchschnittlich zwischen 511,5270 und 517,8252 Euro je Aktie. Das höchste Rückkaufvolumen entfiel mit 27.500 Aktien auf den 7. August. Am 10. August wurden 10.000 Aktien erworben, am 11. August laut Mitteilung 22.500 Stück. Für den 12. August weist die Übersicht 25.000 Aktien aus, am 13. August waren es 20.000 und am 14. August nochmals 22.500 Aktien. In der Datumsangabe zum 11. August findet sich im Original allerdings ein redaktionell auffälliger Eintrag („11.07.2026“).

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    Seit dem Start des Programms am 14. Mai 2026 hat Munich Re damit insgesamt 1.539.124 eigene Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen hatte den Beginn des Rückkaufs am 13. Mai angekündigt. Die detaillierten Transaktionsdaten stellt Munich Re auf ihrer Internetseite bereit. Aktienrückkäufe können unter anderem dazu dienen, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzuführen, den Gewinn je Aktie zu erhöhen oder eigene Aktien für spätere Kapitalmaßnahmen vorzuhalten.

    Parallel dazu meldete der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. eine Veränderung seiner Beteiligung an Munich Re. Am 13. August überschritt Amundi die gesetzliche Meldeschwelle von drei Prozent. Der Anteil der Stimmrechte stieg gegenüber der letzten Mitteilung von 2,97 auf 3,01 Prozent. Dies entspricht 3.828.122 Stimmrechten, die Amundi vollständig zugerechnet werden; direkt hält die Gesellschaft keine Aktien.

    Unter Einbeziehung meldepflichtiger Instrumente ergibt sich ein Gesamtanteil von 3,02 Prozent. Die Instrumente umfassen 15 Stimmrechte aus verliehenen Wertpapieren mit Rückrufrecht sowie 876 Stimmrechte aus hinterlegten Sicherheiten, insgesamt also 891 Stimmrechte. Barausgleichsinstrumente bestehen nicht.

    Die Beteiligung wird über verschiedene Amundi-Gesellschaften und Tochterunternehmen in mehreren Ländern gehalten beziehungsweise zugerechnet. Amundi erklärte, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch andere Unternehmen zu kontrollieren, denen Munich-Re-Stimmrechte zugerechnet werden.



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    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 515EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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