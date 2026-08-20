UBS sieht SpaceX vor dem Durchbruch – dank Starship und Starlink

Der Optimismus der UBS steht einer kontroversen Diskussion unter Anlegern gegenüber. In einem begleitenden Börsenforum wird SpaceX mit frühen Entwicklungsphasen von Apple, Amazon, Alphabet und Nvidia verglichen. Befürworter sehen das Unternehmen trotz seiner hohen Bewertung erst am Anfang einer langfristigen Wachstumsgeschichte. Kritiker bezweifeln dagegen, dass sich die damaligen Erfolgsgeschichten wiederholen lassen. Sie bemängeln unter anderem die geringe Transparenz bei Umsätzen, Kosten und der wirtschaftlichen Bedeutung von Starlink.

Die UBS hält an ihrer positiven Einschätzung von SpaceX fest. Analyst John C. Hodulik bestätigte die Kaufempfehlung „Buy“ und das Kursziel von 210 US-Dollar. Entscheidender Wachstumstreiber soll nach seiner Einschätzung das Raketenprogramm Starship werden. Mittelfristig könnte es den Ausbau des Satellitennetzwerks Starlink deutlich beschleunigen und damit einen erheblichen Unternehmenswert schaffen. Einen wichtigen Wendepunkt erwartet Hodulik, sobald ausreichend Satelliten der dritten Generation, V3, verfügbar sind. Dann könnte Starlink stationäre Breitbandanschlüsse in größerem Umfang anbieten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für zusätzliche Debatten sorgen Angaben zur Aktionärsstruktur. Nach den im Text genannten 13F- und 13G-Meldungen zum 30. Juni 2026 soll Elon Musk knapp die Hälfte der wirtschaftlichen Rechte und dank Aktien mit zehnfachem Stimmrecht mehr als 80 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Als größere institutionelle Investoren werden unter anderem Alphabet, Fidelity, Gigafund, der saudische Staatsfonds PIF, Nvidia, BlackRock und mehrere Vermögensverwalter aufgeführt. Die genannten Beteiligungswerte basieren auf einem SpaceX-Kurs von 170,86 US-Dollar zum Stichtag und können sich durch Kursschwankungen deutlich verändert haben. Die Angaben und zugrunde liegenden Transaktionen werden im Ausgangsmaterial nicht unabhängig eingeordnet.

Parallel rückt SpaceX wegen eines ungeplanten Ereignisses in den Fokus der Raumfahrt. Teile einer Falcon-9-Rakete schlugen am 5. August auf dem Mond ein. Aufnahmen des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA zeigen einen Krater von rund 18 Metern Durchmesser und weniger als drei Metern Tiefe. Die präzise Dokumentation erforderte exakte Kameraausrichtung und zeitliche Planung. Die Einschlagstelle konnte durch die Zusammenarbeit von NASA, Astronomen und Amateurbeobachtern lokalisiert werden.

Die Raketenoberstufe war im Januar 2025 gestartet worden und hatte Mondsonden transportiert. Nach dem Start blieb sie im All. SpaceX erklärte ihre spätere Kursänderung mit dem Zusammenspiel von Sonnenaktivität und Gravitation. Eine Gefahr für die Erde bestand laut NASA nicht.

Anleger diskutieren zudem Absicherungsstrategien wie Protective Puts, Covered Calls oder Teil-Short-Positionen. Diese Instrumente können Risiken begrenzen, sind jedoch kosten- und komplexitätsbehaftet. Insgesamt bleibt SpaceX damit eine ambitionierte, aber hoch spekulative Wachstumsstory.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 139,7USD auf Nasdaq (20. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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