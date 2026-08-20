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    Steyr Motors senkt Prognose: Verzögerungen bremsen Defense-Geschäft

    **Steyr Motors korrigiert Prognose – Defense-Projekte verzögern sich**

    Die Steyr Motors AG muss ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 deutlich zurücknehmen. Ursache sind Verzögerungen bei internationalen Verteidigungsprojekten, insbesondere bei öffentlichen Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozessen. Dadurch konnten im ersten Halbjahr geplante Umsätze von rund zehn Millionen Euro nicht realisiert werden. Nach Einschätzung des Vorstands werden diese Ausfälle im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht vollständig kompensiert. Weitere zeitliche Verschiebungen seien möglich.

    Für 2026 erwartet der österreichische Motorenhersteller nun ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Basis des Konzernumsatzes von 48,5 Millionen Euro im Jahr 2025 entspricht dies einem Umsatz zwischen rund 56 und 61 Millionen Euro. Zuvor hatte Steyr Motors noch 75 bis 95 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch beim Ergebnis wurde die Prognose gesenkt: Die bereinigte EBIT-Marge soll nun zwischen acht und zwölf Prozent liegen. Bislang hatte das Unternehmen eine Marge von mindestens 15 Prozent erwartet.

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    Im ersten Halbjahr stagnierte der Umsatz bei 22,8 Millionen Euro, nach 23,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT betrug lediglich 0,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge lag bei 0,4 Prozent. Während das Defense-Geschäft mit 9,4 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurückblieb, entwickelte sich das zivile Geschäft positiv. Der Umsatz dieses Bereichs stieg auf 13,4 Millionen Euro. Dazu zählen unter anderem Anwendungen für Marine, mobile Energieversorgung und weitere spezialisierte Märkte.

    Die Verzögerungen wirken sich auch auf die bisherige Mittelfristplanung aus. Das für 2027 angepeilte Umsatzniveau von rund 140 Millionen Euro und ein EBIT von etwa 40 Millionen Euro werden nach aktueller Einschätzung nicht erreicht. Steyr Motors nahm die Prognose daher zurück, ohne einen neuen Zielwert zu nennen. Der Vorstand betont jedoch, dass sich die Nachfrage in den adressierten Märkten nicht abgeschwächt habe. Umsatzbeiträge würden sich teilweise lediglich um ein bis zwei Jahre verschieben.

    Als Grundlage für die langfristige Wachstumsstrategie verweist das Unternehmen auf einen auf 310 Millionen Euro gestiegenen Auftragsbestand bis 2030. Hinzu kommen eine Ausschreibung über 1.000 Fahrzeuge eines spanischen Kunden sowie ein Rahmenvertrag mit KNDS über rund 500 Motor-Generator-Einheiten bis 2034. Auch die Übernahme des dänischen Marine-Motorenherstellers BUKH und neue Geschäftsfelder wie unbemannte Systeme sollen das Wachstum ab 2027 unterstützen.



    Steyr Motors

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    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4
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    Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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