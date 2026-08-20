Beiersdorf kauft eigene Aktien – doch Jefferies senkt das Kursziel

Den größten Umfang hatten die Rückkäufe am 10., 13. und 14. August mit jeweils 7.300 Aktien. Am 12. August kaufte Beiersdorf ebenfalls 7.300 Anteilsscheine. Lediglich am 11. August fiel das Volumen mit 241 Aktien deutlich geringer aus. Die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich im Berichtszeitraum zwischen 78,7147 und 79,3505 Euro je Aktie. Am günstigsten erfolgten die Käufe am 14. August, am höchsten lag der Durchschnittskurs am 11. August.

Beiersdorf hat den laufenden Aktienrückkauf in der vergangenen Woche fortgesetzt. Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern am 17. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 10. und 14. August insgesamt 29.441 eigene Aktien erworben. Die Transaktionen erfolgten über den Handelsplatz Xetra und wurden im Auftrag des Unternehmens von einem Kreditinstitut durchgeführt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit dem Start der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 am 6. Mai summieren sich die Erwerbe damit auf 620.342 Aktien. Beiersdorf veröffentlicht die detaillierten Angaben zu den einzelnen Transaktionen auf seiner Internetseite. Die Zwischenmeldung erfolgt auf Grundlage der europäischen Marktmissbrauchsverordnung sowie der dazugehörigen delegierten Verordnung für Aktienrückkäufe.

Mit dem Programm signalisiert Beiersdorf grundsätzlich Vertrauen in die eigene Aktie und schafft zugleich die Möglichkeit, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzuführen. Rückkäufe können zudem die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren und dadurch den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen. Über das Gesamtvolumen des Programms und die bislang eingesetzten finanziellen Mittel machte die aktuelle Mitteilung keine weiteren Angaben.

Belastet wird das Aktienbild derweil durch eine zurückhaltende Einschätzung des Analysehauses Jefferies. Analystin Molly Wylenzek senkte das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Hold“. Die Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen und der Gewinnwarnung des Konsumgüterkonzerns. Diese sei zwar keine große Überraschung gewesen, so die Analystin.

Positiv bewertet Jefferies die revidierte Investitionsplanung. Sie könne den Weg für eine bessere Entwicklung der Marke Nivea ebnen. Gleichzeitig dürfte die Erholung nach Einschätzung des Hauses Zeit benötigen. Nivea steht für rund 70 Prozent des Umsatzes im Beiersdorf-Consumergeschäft und besitzt damit eine zentrale Bedeutung für die weitere operative Dynamik. Der Weg zu einer nachhaltig besseren Entwicklung werde jedoch „lang und steinig“, heißt es in der Analyse.

Beiersdorf verbindet damit operative Herausforderungen mit einer fortgesetzten Unterstützung des Aktienkurses durch Rückkäufe. Die Hold-Einstufung zeigt, dass Jefferies derzeit weder ein deutliches Aufwärts- noch ein ausgeprägtes Abwärtspotenzial sieht.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 77,83EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.