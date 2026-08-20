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    Boeing hebt in München nur knapp ab – Technikproblem im Fokus

    Boeing hebt in München nur knapp ab – Technikproblem im Fokus
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    **Vorläufiger Bericht deutet auf technisches Problem bei Vietnam-Airlines-Jet hin**

    Nach dem Beinahe-Unglück einer Boeing 787-9 von Vietnam Airlines am Münchner Flughafen verdichten sich die Hinweise auf ein technisches Problem während des Starts. Ein vorläufiger Untersuchungsbericht der vietnamesischen Luftfahrtbehörde CAAV legt nahe, dass die Maschine bereits beim Beschleunigen auf der Startbahn nicht ordnungsgemäß an Geschwindigkeit gewann. Zuvor hatten regierungsnahe vietnamesische Medien unter Berufung auf erste Erkenntnisse der Behörde und Aussagen der Piloten über den Ablauf berichtet. Die CAAV bestätigte den Inhalt der Medienberichte zunächst nicht offiziell.

    Dem vorläufigen Bericht zufolge verlor die Boeing auf etwa halber Strecke der Startbahn für rund zwei Sekunden an Beschleunigung. Anschließend erreichte sie zunächst die für den Start erforderliche Geschwindigkeit, fiel jedoch wieder zurück. Weil zu diesem Zeitpunkt nicht mehr genügend Strecke für einen sicheren Startabbruch vorhanden war, setzte der Pilot den Start fort. Er stellte die Schubhebel auf maximale Leistung und zog die Flugzeugnase hoch. Die Maschine hob demnach erst spät ab und überrollte dabei offenbar das Ende der Startbahn. Videoaufnahmen in sozialen Medien zeigen eine Staubwolke hinter dem Flugzeug.

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    Kurz nach dem Abheben gingen Warnmeldungen ein. Sie wiesen auf einen möglichen Tailstrike, also eine Berührung des Hecks mit der Startbahn, sowie auf einen ungewöhnlichen Reifendruck hin. Bei einer ersten Inspektion stellte sich heraus, dass vier der acht Reifen beschädigt beziehungsweise geplatzt waren – drei auf der linken und einer auf der rechten Fahrwerksseite. Die Besatzung entschied daraufhin, zur technischen Überprüfung nach München zurückzukehren.

    Für die Landung ließ der Pilot nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Flugsicherung Kerosin ab, um das Gewicht des Flugzeugs zu reduzieren. Zudem flog die Maschine zwei Schleifen in niedriger Höhe über dem Flughafen. So konnte die Flugsicherung das Fahrwerk überprüfen. Nachdem keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt worden waren, landete die Boeing rund zwei Stunden nach dem Start sicher auf einer anderen Piste. Dabei war Qualm am Fahrwerk zu sehen. An Bord befanden sich 271 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder. Verletzt wurde niemand.

    Die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung untersucht inzwischen die Flugschreiber. An den Ermittlungen sind auch Behörden aus Vietnam und den USA beteiligt, wo Boeing seinen Sitz hat. Die BFU betont, dass neben technischen Ursachen auch menschliche und organisatorische Faktoren geprüft werden. Ziel sei die Vermeidung künftiger Unfälle, nicht die Feststellung von Schuld oder Haftung. Parallel hat die vietnamesische Regierung eine engere Zusammenarbeit mit deutschen Behörden sowie eine Verschärfung der Sicherheitsaufsicht über Ausbildung, Betrieb und Wartung angeordnet.



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