Heidelberg Druckmaschinen: Umsatz stürzt ab – Prognose bleibt bestehen

Das operative Ergebnis verschlechterte sich deutlich. Die um Sondereinflüsse bereinigte Ebitda-Marge fiel von 4,4 Prozent im Vorjahr auf 0,2 Prozent. Das bereinigte Ebitda belief sich damit auf rund eine Million Euro, nach 20 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Unter dem Strich weitete sich der Verlust auf 32 Millionen Euro aus; ein Jahr zuvor hatte das Minus 11 Millionen Euro betragen. Der Free Cashflow lag saisonbedingt mit minus 77 Millionen Euro ebenfalls im negativen Bereich.

Heidelberger Druckmaschinen ist verhalten in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Im ersten Quartal bekam der Maschinenbauer die Investitionszurückhaltung seiner Kunden deutlich zu spüren. Der Umsatz sank in den drei Monaten bis Ende Juni um rund 13 Prozent auf 404 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren noch 466 Millionen Euro erzielt worden. Besonders belastet wurde das Geschäft durch rückläufige Erlöse in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA). Zuwächse in China, Großbritannien und Brasilien konnten diese Entwicklung nur teilweise ausgleichen.

Der Auftragseingang ging um knapp vier Prozent auf 537 Millionen Euro zurück. Ausschlaggebend war insbesondere das Auslaufen eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien. Dadurch fehlten im Jahresvergleich mehr als 60 Millionen Euro an Bestellungen. Positive Impulse aus China und anderen asiatischen Märkten konnten den Rückgang nur teilweise kompensieren. Das Analysehaus Warburg Research wertete den Auftragseingang dennoch als ordentlich und bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,80 Euro.

Nach Segmenten entwickelte sich Heidelberg unterschiedlich. Bei Heidelberg Technology lagen Umsatz und Auftragseingang über dem Vorjahresniveau, das bereinigte Ebitda blieb mit minus vier Millionen Euro unverändert. Im Bereich Print & Packaging Equipment gingen beide Kennzahlen vor allem wegen der Schwäche in EMEA zurück. Digital Solutions & Lifecycle steigerte den Auftragseingang um etwa fünf Prozent, während der Umsatz stagnierte.

Trotz des schwachen Jahresauftakts hält der Vorstand an seinen Zielen fest. Für das Gesamtjahr erwartet Heidelberg einen stabilen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine spürbare Verbesserung der bereinigten Ebitda-Marge. Vorstandschef Jürgen Otto verwies zugleich auf strategische Wachstumsinitiativen. Die Übernahme des Lifecycle-Geschäfts von manroland sheetfed sowie der Produktion von POLAR sollen das Kerngeschäft stärken. Darüber hinaus erschließt Heidelberg neue Felder wie Natrium-Ionen-Batteriespeicher und Drohnenabwehr.

Auch personell gibt es eine Änderung: Christoph Burkhard soll zum 1. Oktober Finanzvorstand werden. Er folgt auf Volker Herdin, der in den Ruhestand geht.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 1,437EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.