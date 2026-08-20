UBS stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das Life-Science-Geschäft würden inzwischen gut verstanden, schrieb der Experte am Mittwoch. 2027 werde es wohl leichten Druck durch Abbau von Lagerbeständen geben. Im Pharmabereich erwartet er im kommenden Jahr den Höhepunkt der Mavenclad-Erosion. Zudem sieht er bei Ogsiveo Konkurrenzrisiken. Das Halbleiterzuliefer-Geschaft in der Electronics-Sparte sei attraktiv, für den Konzern aber nur von untergeordneter Bedeutung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 137,3EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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