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    DHL Group kauft Aktien zurück: Jefferies hebt Kursziel deutlich an

    DHL Group kauft Aktien zurück: Jefferies hebt Kursziel deutlich an
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    **DHL Group kauft eigene Aktien zurück – Jefferies hebt Kursziel an**

    Die Deutsche Post AG hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms in der vergangenen Woche erneut umfangreiche Käufe getätigt. Wie der Bonner Logistikkonzern am 17. August 2026 über den EQS-News-Service mitteilte, wurden zwischen dem 10. und 14. August insgesamt 900.269 eigene Aktien erworben. Der durchschnittliche Rückkaufpreis lag bei 55,1746 Euro je Aktie. Damit belief sich der Gesamtwert der Transaktionen auf rund 49,67 Millionen Euro.

    Die Käufe erfolgten an mehreren europäischen Handelsplätzen. Den größten Anteil entfiel auf Xetra, hinzu kamen Transaktionen über CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe. Am ersten Handelstag der Woche erwarb DHL Group mit insgesamt 400.000 Aktien die größte Stückzahl. Das tägliche Volumen ging im weiteren Wochenverlauf zurück. Am 14. August wurden noch 133.203 Aktien gekauft.

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    Mit dem Rückkaufprogramm reduziert das Unternehmen die Zahl der am Markt verfügbaren Aktien beziehungsweise kann die erworbenen Titel später für verschiedene gesellschaftsrechtliche Zwecke einsetzen. Aktienrückkäufe gelten zudem als Instrument zur Ausschüttung überschüssiger Liquidität an die Aktionäre und können den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen. Die Meldung erfolgte auf Grundlage der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und der dazugehörigen delegierten Verordnung der EU-Kommission. Eine detaillierte Übersicht sämtlicher Einzelgeschäfte ist auf der Internetseite von DHL Group veröffentlicht.

    Unterdessen hat das Analysehaus Jefferies seine Einschätzung zur DHL-Aktie angepasst. Analyst Michael Aspinall hob das Kursziel von bisher 52 auf nun 59 Euro an. Die Einstufung blieb jedoch unverändert bei „Hold“. Aus Sicht der Analysten ist die Aktie damit trotz des höheren Kursziels nicht attraktiv genug, um eine klare Kaufempfehlung zu rechtfertigen. Entscheidend sei insbesondere die Bewertung des Titels.

    In einer Branchenstudie bezeichnete Jefferies den dänischen Logistikkonzern DSV nach dessen Quartalszahlen als bevorzugten globalen Logistikw​ert. Dahinter folgen Kühne + Nagel und DHL Group. Den Bonnern bescheinigte Aspinall ebenso wie den mit „Buy“ bewerteten Wettbewerbern ein überraschend dauerhaftes Wachstum. Die vorsichtige Anlageempfehlung spiegelt damit weniger Zweifel am operativen Geschäft als vielmehr die Einschätzung wider, dass die positive Entwicklung bereits weitgehend im Aktienkurs berücksichtigt sein könnte.

    Die DHL-Aktie notierte zuletzt im Bereich von 55 Euro. Das neue Jefferies-Kursziel signalisiert zwar weiteres Potenzial, bleibt aber mit der „Hold“-Einstufung verbunden.**



    DHL Group

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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 55,23EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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