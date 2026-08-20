W&W plant tiefgreifenden Umbau: Bausparsparte vor Einschnitten

Konkrete Angaben zu möglichen Stellenstreichungen oder zum Umfang der Einsparungen machte Bogk zunächst nicht. Diese Fragen müssten zunächst mit den Arbeitnehmervertretern besprochen werden. Fest steht jedoch, dass die Bausparkasse Wüstenrot vor einem umfassenden Umbau steht. Geplant sind eine vollständige Modernisierung der Computersysteme, veränderte Geschäftsprozesse und eine Anpassung des Produktangebots. Ziel ist es, die Betriebskosten dauerhaft zu senken und die Profitabilität der Sparte zu verbessern.

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) stellt sich auf deutliche Einschnitte in seinem Geschäft mit Baufinanzierungen und Bausparverträgen ein. In der Sparte „Wohnen“ müsse sich „alles“ ändern, sagte Finanzvorstand Matthias Bogk beim Kapitalmarkttag des Konzerns. Vor allem bei den Kosten bestehe erheblicher Handlungsbedarf. Auch in der Schadenabwicklung der Versicherungssparte prüft W&W Einsparungen beim Personal.

Das Segment „Wohnen“ bleibt damit das Sorgenkind des Konzerns. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte es zwar ein Ergebnis von minus zwölf Millionen Euro, nach minus 51 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Verbesserung war jedoch maßgeblich von einem positiven Bewertungseffekt aus Zinsabsicherungsgeschäften geprägt. Zudem profitierten die laufenden Finanzerträge von höheren Zinserträgen aus Baudarlehen. Gleichzeitig stieg die Risikovorsorge deutlich, während das Neugeschäftsvolumen um 10,9 Prozent auf 7,553 Milliarden Euro zurückging.

W&W hatte die Kreditvergabe in der klassischen Baufinanzierung bereits zuvor bewusst gebremst. Eine strengere Annahmepolitik soll die Qualität des Kreditportfolios sichern, Risiken begrenzen und die Margen verbessern. Beim Bauspargeschäft konnte der Konzern zuletzt dagegen nicht ausreichend wachsen. Als einen Grund nannte Bogk das veränderte Sparverhalten der Kunden.

Künftig will W&W die Finanzierung wohnwirtschaftlicher Kredite stärker über Kundeneinlagen und Bausparprodukte abdecken. Diese Form der Refinanzierung sei günstiger als die Beschaffung von Kapital am Markt. Der geplante Umbau ist Bestandteil des konzernweiten Transformationsprogramms „Bestform 2030“, das auf nachhaltiges Wachstum und höhere Effizienz abzielt.

Die Versicherungssparten liefern weiterhin den wesentlichen Ergebnisbeitrag. Das Konzernergebnis nach Steuern stieg im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 105 Millionen Euro. In der Schaden- und Unfallversicherung erhöhte sich das Ergebnis leicht auf 108 Millionen Euro. Die Jahresprognose von 120 bis 150 Millionen Euro bestätigte der Vorstand. Die Investmentbank Montega bewertet die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ und nennt ein Kursziel von 20 Euro.

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 14,14EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.