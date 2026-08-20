Amundi erhöht LEG-Anteil, reduziert ihn – und stockt erneut auf

Zum 10. August 2026 überschritt Amundi erstmals die Schwelle von fünf Prozent. Der Stimmrechtsanteil belief sich auf 5,51 Prozent beziehungsweise 4.237.491 Aktien. Gegenüber der vorherigen Meldung mit 3,74 Prozent entsprach dies einem deutlichen Ausbau der Position. Sämtliche Stimmrechte wurden der französischen Gesellschaft zugerechnet; direkt hielt Amundi keine Aktien. Finanzinstrumente mit potenziellen zusätzlichen Stimmrechten bestanden nicht.

Die französische Fondsgesellschaft Amundi S.A. hat ihre Beteiligung an der LEG Immobilien SE innerhalb weniger Tage mehrfach verändert. Dies geht aus drei von EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Die Meldungen beziehen sich jeweils auf den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten.

**Amundi baut Beteiligung an LEG Immobilien zunächst aus und reduziert sie anschließend**

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Am 11. August fiel der gemeldete Anteil anschließend auf 4,42 Prozent. Amundi verfügte zu diesem Zeitpunkt über 3.396.882 zugerechnete Stimmrechte. Damit unterschritt die Beteiligung die Fünf-Prozent-Schwelle wieder. Die Mitteilung wurde am 17. August veröffentlicht.

Ebenfalls am 17. August korrigierte LEG Immobilien eine frühere Veröffentlichung vom 14. August. Für den Schwellenberührungstag 10. August wurde der Anteil mit 5,51 Prozent bestätigt. Die Korrektur weist 4.237.491 Stimmrechte aus und ersetzt damit die vorherige Angabe. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der LEG Immobilien liegt laut den Mitteilungen bei 76.848.472.

Am 13. August stockte Amundi die Beteiligung erneut auf. Der gemeldete Anteil stieg auf 5,53 Prozent, was 4.247.399 Stimmrechten entspricht. Gegenüber der letzten Mitteilung mit 4,42 Prozent bedeutet dies einen Zuwachs von rund 850.500 Stimmrechten. Die aktuelle Meldung wurde am 18. August veröffentlicht.

Die Stimmrechte werden in der Beteiligungskette vor allem der Amundi Asset Management S.A.S. zugerechnet. In den Angaben werden darüber hinaus unter anderem CPR AM S.A., Amundi SGR SpA, Amundi Ireland Ltd. und Amundi Japan Ltd. als verbundene Gesellschaften genannt. Amundi erklärt zugleich, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, die LEG-Stimmrechte halten oder zugerechnet bekommen.

Die Meldungsserie dokumentiert damit eine kurzfristig schwankende Beteiligung knapp oberhalb beziehungsweise unterhalb der gesetzlichen Meldeschwellen. Aussagen zu strategischen Absichten, einer Übernahme oder einer Einflussnahme auf die Unternehmensführung enthält die Veröffentlichung nicht. Instrumente wie Optionen oder Barausgleichsvereinbarungen sind ebenfalls nicht ausgewiesen.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 50,60EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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