Talanx: Analysten erhöhen Kursziele – kommt jetzt der nächste Schub?

Goldman Sachs erhöhte das Kursziel von 137 auf 141 Euro. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei bewertet er insbesondere das Geschäft mit Primärversicherungen höher. Den Wertansatz für die Beteiligung an der Hannover Rück ließ Baker dagegen unverändert. Die Anpassung signalisiert, dass Goldman Sachs die operative Entwicklung der direkten Versicherungsgeschäfte positiver einschätzt, während der Rückversicherungsanteil bereits angemessen bewertet wird.

Die Talanx-Aktie erhält nach den jüngsten Quartals- beziehungsweise Halbjahreszahlen weiteren Rückenwind von Analystenseite. Sowohl Goldman Sachs als auch Berenberg haben ihre Kursziele für den Versicherer angehoben und die Einstufung jeweils auf „Buy“ belassen. Die beiden Studienhäuser sehen damit weiteres Aufwärtspotenzial für den im MDax notierten Konzern.

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Auch Berenberg hob die Zielmarke an – und zwar deutlicher: Das Kursziel stieg von 158 auf 163 Euro. Analyst Michael Huttner erhöhte nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen seine Prognosen für den Überschuss von Talanx in den Jahren 2026 und 2027. Darüber hinaus rechnet er damit, dass der Versicherer seinen Ausblick mit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal erneut anheben könnte. Damit stellt Berenberg eine weiterhin dynamische Gewinnentwicklung in Aussicht.

Für die positive Einschätzung spricht die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026. Vorstandsvorsitzender Torsten Leue verwies auf ein neues Rekordergebnis nach sechs Monaten. Besonders hervorzuheben sei, dass alle Geschäftsbereiche Ergebnisse auf Rekordniveau beigesteuert hätten. Nach Einschätzung des Managements bestätigt dies die strategische Ausrichtung des Konzerns: Talanx profitiert demnach von der Diversifizierung seiner Aktivitäten und einer konsequenten Kostenführerschaft.

Die internationale Expansion trägt zudem dazu bei, die Abhängigkeit von der Hannover Rück zu verringern. Damit verbreitert Talanx seine Ertragsbasis und stärkt die Eigenständigkeit der operativen Geschäftsbereiche. Zugleich bleibt die Verbindung zur Hannover Rück ein wesentlicher Bestandteil der Konzernstruktur und der Bewertung.

Die Analystenkommentare zeichnen somit ein überwiegend konstruktives Bild. Höhere Gewinnschätzungen, mögliche Anhebungen des Unternehmensausblicks und die breite Ergebnisbasis sprechen aus Sicht der Banken für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Das einheitliche „Buy“-Votum von Goldman Sachs und Berenberg unterstreicht das Vertrauen in die mittel- und langfristigen Perspektiven des Versicherers. Anleger dürften nun insbesondere auf die nächsten Quartalszahlen und mögliche Aussagen zum Gesamtjahresausblick achten.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 117,8EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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