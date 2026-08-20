ASTA hebt EBITDA-Prognose an: Aktie springt ins Plus

Die Umsatzprognose blieb unverändert. Das Management bestätigte damit zugleich seine bisherigen Erwartungen für Net Sales und Net Value Sales. Die Anhebung der Ebitda-Ziele basiert nach Unternehmensangaben auf der vorläufigen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie einer aktualisierten Einschätzung der Aussichten für die zweite Jahreshälfte.

Der österreichische Kupferspezialist ASTA Energy Solutions blickt dank einer anhaltend hohen Nachfrage aus dem Energiesektor zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erhöhte am Dienstag seine Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2026. Der Vorstand erwartet nun eine operative Ergebnisgröße zwischen 60 und 64 Millionen Euro. Bislang hatte die Spanne bei 55 bis 59 Millionen Euro gelegen.

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Als wesentlichen Treiber nannte ASTA das anhaltend große Interesse an Komponenten für die Strominfrastruktur. Der Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze sowie die zunehmende Elektrifizierung gelten als wichtige strukturelle Wachstumstreiber für Anbieter von Kupferprodukten und elektrischen Leitungen. Konkrete Umsatz- oder Ergebniszahlen für die ersten sechs Monate veröffentlichte das Unternehmen zunächst nicht. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht soll planmäßig am 27. August 2026 vorgelegt werden.

Die Börse reagierte positiv auf die Nachricht. Die ASTA-Aktie drehte ins Plus und lag zuletzt rund drei Prozent höher. Anleger werteten insbesondere die höhere Ergebnisprognose als Zeichen dafür, dass das Unternehmen von der robusten Nachfrage im Energiegeschäft profitieren kann. Offen bleibt, in welchem Umfang sich die verbesserten Erwartungen bereits im ersten Halbjahr niedergeschlagen haben und welche Risiken im zweiten Halbjahr berücksichtigt wurden.

ASTA Energy Solutions war Anfang 2026 an die Börse gegangen. Das Unternehmen gehört weiterhin mehrheitlich dem österreichischen Industriellen Michael Tojner, der auch nach dem Börsengang den überwiegenden Teil der Aktien hält. Die Gesellschaft ist im regulierten Markt der Frankfurter Börse im Prime Standard notiert; ihre Wertpapiere werden außerdem an der Wiener Börse und im Freiverkehr in Hamburg gehandelt. Die Aktie ist im SDAX vertreten.

Mit der Prognoseanhebung signalisiert ASTA, dass die Nachfrage nach seinen Produkten stärker und nachhaltiger ausfällt als bislang angenommen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürften nun die detaillierten Halbjahreszahlen, die Entwicklung der Margen und eine mögliche Bestätigung der neuen Jahresziele sein. Insbesondere die unveränderte Umsatzprognose zeigt, dass der verbesserte Ergebnisausblick vor allem auf operative Effekte, einen vorteilhafteren Produktmix oder eine bessere Kostenentwicklung zurückzuführen sein könnte. Details dazu dürften die Zahlen am 27. August liefern.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 57,40EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.