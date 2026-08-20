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    Mayr-Melnhof Karton legt Ergebnisse fürs 1. Halbjahr 2026 vor

    MM zeigt im ersten Halbjahr 2026 ein gemischtes Bild: robustes operatives Ergebnis, rückläufiger Umsatz, starke Programmeffekte – bei zugleich herausforderndem Ausblick.

    Mayr-Melnhof Karton legt Ergebnisse fürs 1. Halbjahr 2026 vor
    Foto: adobe.stock.com
    • **Robuste operative Entwicklung:** Das bereinigte EBITDA lag im 1. Halbjahr 2026 auf vergleichbarer Basis ohne TANN bei **200,2 Mio. EUR** und damit nur **3,5 % unter dem Vorjahr**; gegenüber dem 2. Halbjahr 2025 stieg es um **6,5 %**.
    • **Umsatz rückläufig:** Die Umsatzerlöse sanken auf **1.849,3 Mio. EUR** – vor allem wegen niedrigerer Preise bei **Board & Paper** und geringerer Mengen bei **Food & Premium Packaging**.
    • **Divisionen entwickeln sich unterschiedlich:** Das bereinigte EBITDA von **Pharma & Healthcare Packaging** stieg um **14 %**, Food & Premium Packaging legte vergleichbar um **1 %** zu, während **Board & Paper um 19 %** zurückging.
    • **Fit-For-Future übertrifft Ziele:** Das Programm steuerte im 1. Halbjahr **105 Mio. EUR** zum Ergebnis bei; der erwartete kumulierte Beitrag bis 2027 wurde auf **über 330 Mio. EUR** angehoben – zuvor waren mehr als 250 Mio. EUR geplant.
    • **Nettogewinn deutlich niedriger:** Das Ergebnis vor Steuern sank auf **45,8 Mio. EUR**, der Periodenüberschuss auf **31,2 Mio. EUR** nach 164,3 Mio. EUR im Vorjahr, maßgeblich wegen des TANN-Verkaufs im Jahr 2025.
    • **Ausblick bleibt herausfordernd:** Im 2. Halbjahr erwartet MM eine verhaltene Nachfrage sowie höhere Kosten für Energie, Transport, Chemikalien, Holz und Altpapier. Wartungsstillstände bei MM Kwidzyn und MM Kotkamills sollen das Ergebnis im 3. Quartal mit rund **35 Mio. EUR** belasten; Investitionsprojekte und die geplante Übernahme des Kartonwerks Arnsberg sollen langfristig Effizienz und Synergien stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,65EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Mayr-Melnhof Karton

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    ISIN:AT0000938204WKN:890447
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