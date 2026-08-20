Neue Gründerzeit im Osten – Krisen und Öl drücken den Dax

Klingbeil sprach von der Notwendigkeit einer „neuen Gründerzeit“. Deutschland müsse insbesondere in der Energie- und Verteidigungswirtschaft unabhängiger werden. Junge, innovative Unternehmen könnten dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Förderprogramme sollen deshalb stärker auf die Wachstumsphase ausgerichtet werden. Nach Ansicht des Ministers fehlt es in Deutschland weder an Talent noch an Ideen. Das Problem liege vielmehr in einem Ökosystem, das Unternehmen häufig nicht ausreichend wachsen lasse. Eine neue Start-up-Strategie der schwarz-roten Bundesregierung sieht erstmals einen Schwerpunkt auf Sicherheit und Verteidigung vor. Zudem soll verhindert werden, dass erfolgreiche deutsche Gründungen bei der internationalen Expansion ins Ausland abwandern.

Die Bundesregierung will die Bedingungen für Unternehmensgründungen in Ostdeutschland verbessern. Beim Auftakt eines Branchendialogs im Bundesfinanzministerium sagte die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser, eines der nächsten Dax-Unternehmen müsse aus Ostdeutschland kommen. Gemeinsam mit Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD) will sie von Unternehmern erfahren, welche Unterstützung Start-ups und andere junge Firmen in der Region benötigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

International bleiben die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken hoch. US-Präsident Donald Trump drohte dem Oman im Streit über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus mit massiven Bombardierungen. Der Oman ist bislang nicht aktiv am Krieg beteiligt und vermittelt zwischen den USA beziehungsweise ihren Partnern und dem Iran. Die Äußerung erhöht den Druck auf das Sultanat und verschärft die Unsicherheit für den wichtigen Energie- und Handelsweg.

In China verlor die Konjunktur im Juli an Dynamik. Die Industrieproduktion wuchs im Jahresvergleich um 4,5 Prozent, nach 5,3 Prozent im Juni. Griechenland plant derweil, bis Jahresende rund 13 Milliarden Euro Schulden und Kredite vorzeitig zurückzuzahlen. Darunter befinden sich etwa 2,5 Milliarden Euro aus dem ersten Hilfsprogramm von 2010.

In der deutschen Innenpolitik lehnt die SPD Pläne von Familienministerin Karin Prien (CDU) ab, den staatlichen Unterhaltsvorschuss zu kürzen. Gleichzeitig sollen säumige Unterhaltspflichtige stärker zur Verantwortung gezogen werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, ein EU-Beitritt seines Landes habe keine Priorität mehr. Die EU will nach Angaben der Außenbeauftragten Kaja Kallas zudem die Russland-Sanktionen deutlich ausweiten.

Am deutschen Aktienmarkt setzte sich der Druck fort. Der Dax schloss am Dienstag bei 26.128 Punkten, 0,8 Prozent niedriger und nahe dem Tagestief. Als Belastungsfaktoren wurden steigende Anleiherenditen, ein Brent-Ölpreis von mehr als 90 US-Dollar sowie schwache US-Technologiewerte genannt. Marktbeobachter verweisen für den weiteren Handel auf Widerstände um 26.177 bis 26.180 Punkte und eine erste Unterstützung bei rund 26.068 Zählern.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 26.083PKT auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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