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    Hapag-Lloyd vor Ausbau: Kursziele steigen, doch UBS bleibt bei „Sell“

    Hapag-Lloyd vor Ausbau: Kursziele steigen, doch UBS bleibt bei „Sell“
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    **Hapag-Lloyd zwischen Analystenlob und strategischem Ausbau**

    Hapag-Lloyd erhält von Analysten derzeit vorsichtige Anerkennung für die Entwicklung der Frachtraten, bleibt an der Börse jedoch mit einem klaren Bewertungsabschlag versehen. Die Schweizer Großbank UBS hob ihr Kursziel für die Aktie am Montag von 102 auf 105 Euro an. Die Einstufung „Sell“ bestätigte Analyst Cristian Nedelcu dennoch. Ausschlaggebend für die Anpassung waren höhere Schätzungen für die Frachtraten und den kurzfristigen freien Barmittelfluss. Das leicht gestiegene Kursziel signalisiert damit zwar eine verbesserte operative Einschätzung, zugleich sieht UBS offenbar weiterhin begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

    Auch JPMorgan erhöhte am selben Tag ihr Kursziel für Hapag-Lloyd. Die US-Bank setzte die Marke von 70 auf 75 Euro herauf, beließ die Aktie aber ebenfalls auf „Underweight“. Die Analystenreaktionen verdeutlichen die aktuelle Gemengelage im Containerschifffahrtsmarkt: Höhere Frachtraten stützen zwar Umsatz- und Cashflow-Erwartungen, doch die Branche bleibt von zyklischen Schwankungen, Kapazitätsausweitungen und unsicheren globalen Handelsströmen abhängig. Positive kurzfristige Impulse reichen aus Sicht der Banken daher nicht für eine optimistischere Gesamteinschätzung.

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    Parallel treibt Hapag-Lloyd seine langfristige Strategie im Terminalgeschäft voran. Das Unternehmen vereinbarte mit APM Terminals den Erwerb einer 25-prozentigen Beteiligung an APM Terminals Maasvlakte II im Hafen von Rotterdam. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Der Vollzug steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung zuständiger Behörden und Regulierungsstellen.

    Mit der Beteiligung will sich Hapag-Lloyd langfristig automatisierte Terminalkapazitäten an einem zentralen europäischen Knotenpunkt sichern. Maasvlakte II spielt eine wichtige Rolle für die Gemini Cooperation, das gemeinsame Netzwerk von Hapag-Lloyd und A.P. Moller-Maersk. APM Terminals bleibt für den operativen Betrieb verantwortlich. Beide Partner wollen den weiteren Ausbau und die Leistungsfähigkeit der Anlage gemeinsam vorantreiben.

    Das seit 2015 betriebene Terminal wird derzeit umfassend erweitert. Geplant sind unter anderem 1.000 zusätzliche Meter Tiefwasserkaimauer, weitere Stellflächen, vier zusätzliche Bahngleise sowie automatisierte Fahrzeuge und Umschlagtechnik. Nach Abschluss der Maßnahmen soll die jährliche Kapazität auf bis zu 5,4 Millionen TEU steigen. Hapag-Lloyd stärkt damit seine Präsenz im Segment Terminal & Infrastructure, in dem das Unternehmen seine Beteiligungen an 24 Terminals bündelt. Die Investition ist somit weniger als kurzfristiger Ergebnistreiber, sondern vor allem als Baustein für mehr Kontrolle, Effizienz und Resilienz im globalen Logistiknetz zu verstehen.



    Hapag-Lloyd

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    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 134,5EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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