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    RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analysten erhöhen Kursziele

    RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analysten erhöhen Kursziele
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    **Analysten sehen weiteres Potenzial für RWE-Aktie**

    Die RWE-Aktie bleibt im Fokus internationaler Investmentbanken. Nach der bereits starken Kursentwicklung sehen mehrere Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für den Essener Energiekonzern. Besonders optimistisch zeigt sich JPMorgan: Die US-Bank hat ihr Kursziel für RWE von 65 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Zudem führt JPMorgan den Titel weiterhin auf der eigenen „Analyst Focus List“.

    Nach Einschätzung des JPMorgan-Analysten Pavan Mahbubani ist die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie noch nicht abgeschlossen. Seine Prognosen passte er an mehrere aktuelle Entwicklungen an. Dazu zählen die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, der Ausbau der Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion sowie die Möglichkeit, dass RWE seine Unternehmensprognose anheben könnte. Darüber hinaus berücksichtigt Mahbubani mögliche Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte.

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    RWE zählt für den JPMorgan-Analysten damit weiterhin zu den bevorzugten Unternehmen innerhalb der Energiebranche. Die Kombination aus erneuerbaren Energien, flexibler Stromerzeugung und Beteiligungen an strategischer Infrastruktur sorgt aus seiner Sicht für eine attraktive Perspektive. Die Originalstudie wurde am 18. August 2026 veröffentlicht und am Folgetag erstmals weitergegeben.

    Auch die Deutsche Bank bewertet RWE positiv. Sie erhöhte das Kursziel von 63 auf 65 Euro und beließ die Einstufung auf „Buy“. Analyst Olly Jeffery verwies insbesondere auf die aus seiner Sicht sehr positiven Aussagen während der Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen. RWE habe dabei Investitionsmöglichkeiten in zahlreiche Richtungen aufgezeigt. Dies unterstreiche die strategische Flexibilität des Konzerns und eröffne weitere Chancen für Wachstum und Ergebnissteigerungen.

    Die Schweizer Großbank UBS bestätigte unterdessen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 68 Euro. Im Mittelpunkt ihrer Einschätzung stehen die bevorstehenden Auktionen für Gas- und-Dampf-Kombikraftwerke, sogenannte CCGT-Anlagen. Analystin Wanda Serwinowska hält bei diesen Ausschreibungen zweistellige Renditen für RWE für durchaus möglich. Damit könnten die flexiblen Kraftwerke angesichts der zunehmenden Bedeutung einer zuverlässigen Stromversorgung zu einem wichtigen Ertragspfeiler werden.

    Über alle drei Studien hinweg ergibt sich ein klares Bild: Die Analysten sehen RWE trotz der bereits erzielten Kursgewinne weiterhin als attraktiv bewertet an. Als Kurstreiber gelten mögliche Prognoseanhebungen, zusätzliche Erträge aus Infrastruktur- und Kraftwerksprojekten sowie staatliche Unterstützung für Offshore-Windparks. Risiken, etwa aus schwankenden Strompreisen, regulatorischen Veränderungen oder steigenden Finanzierungskosten, werden in den vorliegenden Einschätzungen jedoch nicht näher erläutert. Der Konsens der Banken bleibt dennoch eindeutig positiv.



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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 57,40EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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