BNP Paribas rutscht bei Vulcan Energy unter die 3-Prozent-Schwelle

Betroffen sind BNP Paribas Funds, ein Umbrella-Fonds mit Sitz in Luxemburg, sowie die Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA. Beide Meldungen beziehen sich auf eine Schwellenberührung am 14. August 2026. Der Stimmrechtsanteil beträgt seither 2,997323551106 Prozent. Damit unterschreitet BNP Paribas die Drei-Prozent-Schwelle nur knapp.

Der australische Lithium- und Geothermieentwickler Vulcan Energy Resources hat am 19. August 2026 zwei nahezu gleichlautende Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht. Demnach ist der von BNP Paribas gehaltene beziehungsweise zugerechnete Anteil an den Stimmrechten des Unternehmens unter die gesetzlich relevante Schwelle von drei Prozent gesunken.

Nach den Angaben entfallen die Stimmrechte vollständig auf zugerechnete Aktienbestände. Direkt hält der Mitteilungspflichtige keine Aktien von Vulcan Energy. Zugerechnet werden 14.347.011 Stimmrechte der Aktiengattung mit der ISIN AU0000066086. Bezogen auf insgesamt 478.660.737 Stimmrechte entspricht dies dem genannten Anteil. Finanzinstrumente mit zusätzlichem Stimmrechtspotenzial wurden nicht gemeldet. Sowohl Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG als auch solche nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG werden mit null Stimmrechten beziehungsweise null Prozent ausgewiesen.

Im Vergleich zur vorherigen Meldung hat sich der Anteil damit deutlich verringert. Zuvor waren 3,37 Prozent der Stimmrechte ausgewiesen worden. Die aktuelle Mitteilung beruht nach Unternehmensangaben auf dem Erwerb oder der Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten; eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte wurde nicht als Grund genannt. Aus den veröffentlichten Angaben lässt sich daher insbesondere eine Reduzierung der Beteiligung ableiten, ohne dass Vulcan Energy selbst eine Kapitalmaßnahme oder eine Veränderung der Aktienzahl bekannt gegeben hätte.

Die beiden Meldungen stehen in Verbindung miteinander: BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA legte den Bestand im Zusammenhang mit BNP Paribas Funds als Umbrella-Fonds offen. Zusätzlich wird auf eine weitere Offenlegung vom 17. August 2026 verwiesen. Beide Mitteilungspflichtigen erklären, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch andere Unternehmen zu beherrschen, denen Stimmrechte an Vulcan Energy zuzurechnen sind.

Die Veröffentlichung erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) über den Meldedienst EQS mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. Vulcan Energy Resources hat seinen Sitz in Perth, Australien, und ist insbesondere für Projekte zur Gewinnung von Lithium aus geothermischen Solen in Europa bekannt. Die Stimmrechtsmeldung enthält jedoch keine Aussagen zu den Beweggründen für die Anteilsveränderung oder zu künftigen Anlageabsichten von BNP Paribas.

Die Vulcan Energy Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,672EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.