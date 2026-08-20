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    Datenflut für Anleger: Diese Termine bewegen jetzt die Märkte

    Datenflut für Anleger: Diese Termine bewegen jetzt die Märkte
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    **Wirtschafts- und Finanztermine: Datenflut zwischen Konjunktur, Unternehmen und Kapitalmärkten**

    Die kommenden beiden Wochen bieten Anlegern eine hohe Dichte an Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten. Im Mittelpunkt stehen zunächst die Quartalsberichte internationaler Konzerne. Am Dienstag, 18. August, legen unter anderem BHP, Klarna, Einhell, Xiaomi und Home Depot ihre Zahlen vor. Gleichzeitig richten sich die Blicke auf zentrale deutsche Daten: Baugenehmigungen, die detaillierte Arbeitsmarktstatistik und die ZEW-Konjunkturerwartungen. In den USA stehen Beschäftigung, Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung sowie der Immobilienmarkt auf der Agenda.

    Am Mittwoch folgen unter anderem Straumann, Geberit, Sunrise Communications, DocMorris und Heidelberger Druckmaschinen. Für die Kapitalmärkte besonders relevant sind die endgültigen Inflationsdaten der Eurozone sowie das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 29. Juli. Die Veröffentlichung kann Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve liefern.

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    Der Donnerstag bringt Halbjahreszahlen von Aegon, Tonies, BayernLB, Alibaba, Walmart und CTS Eventim. Konjunkturell stehen deutsche Erzeugerpreise, Außenhandel und Gastgewerbeumsätze sowie der Philadelphia-Fed-Index und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Fokus. Am Freitag werden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich, die Eurozone, Großbritannien und die USA veröffentlicht. Sie gelten als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Dynamik im dritten Quartal.

    In der Folgewoche prägen deutsche Unternehmen und die Automobilindustrie das Bild. Am 25. August stehen unter anderem Dermapharm, DZ Bank und Dekabank im Kalender. Bei Volkswagen sollen Betriebsversammlungen in Wolfsburg und Emden Aufschluss über weitere Sparmaßnahmen geben. Zugleich werden das deutsche Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal, der Ifo-Geschäftsklimaindex und das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

    Am 26. August richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen von Nvidia, Salesforce und HP. Die Berichte dürften insbesondere wegen der anhaltenden Investitionen in künstliche Intelligenz marktbewegend sein. Delivery Hero, Fielmann, Pernod Ricard und Autodesk folgen am Donnerstag. Zum Wochenschluss stehen europäische Inflations-, Arbeitsmarkt- und Vertrauensdaten im Mittelpunkt. Den Abschluss bilden am 31. August unter anderem Sto, chinesische Einkaufsmanagerindizes sowie die vorläufige deutsche Inflationsrate.

    Weitere Themen sind die zunehmende Waldbrandgefahr infolge von Dürre, Hitze und längeren Trockenperioden. Zudem plant Taiwan im November die „Taiwan Weeks 2026“. Das Land will sich als asiatisches Vermögensverwaltungs- und Kapitalmarktzentrum positionieren, mit Schwerpunkten auf KI, ETFs, Corporate Governance und internationalen Investitionen.



    Weizen

    +3,02 %
    +6,96 %
    -1,22 %
    -1,41 %
    +34,68 %
    +10,58 %
    -9,60 %
    +58,37 %
    -10,51 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 675,4PKT auf Ariva Indikation (19. August 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.






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