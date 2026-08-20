Bund-Rendite auf 14-Jahres-Hoch: Ölpreis schürt Inflationsangst

Ausschlaggebend für die Bewegung waren vor allem die erneut gestiegenen Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent überschritt zeitweise die Marke von 91 US-Dollar. Eine nachhaltige Entspannung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA ist weiterhin nicht absehbar. Auch eine dauerhafte Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels läuft, steht nicht in Aussicht. Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens erklärten die USA zudem, dass derzeit keine Gespräche mit dem Iran stattfänden oder geplant seien.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mai 2011 gestiegen. Im Tagesverlauf kletterte sie bis auf 3,25 Prozent, nachdem sie zunächst bei 3,22 Prozent gelegen hatte. Damit setzte sich der jüngste Aufwärtstrend am deutschen Rentenmarkt fort. Die Kurse der Anleihen gaben entsprechend nach. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor zuletzt 0,24 Prozent auf 123,75 Punkte und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

Steigende Energiepreise schüren an den Finanzmärkten die Sorge vor einem erneuten Aufflammen der Inflation. Dies stärkt zugleich die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen weiter anheben könnte. Höhere Zinsen machen neu ausgegebene Anleihen attraktiver und drücken im Gegenzug die Kurse bereits umlaufender Papiere. Die Renditen steigen dadurch. Ein ähnliches Muster zeigte sich zuletzt auch in den USA und in Asien. Die im Juni noch verbreitete Erwartung eines nachlassenden Inflationsdrucks ist an den Märkten inzwischen weitgehend eingepreist.

Besser als erwartet ausgefallene deutsche Konjunkturdaten konnten den Abwärtstrend bei den Anleihekursen kaum bremsen. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen verbesserten sich im Juli stärker als prognostiziert. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage legte zu, befindet sich allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau.

Nach Einschätzung der Landesbank Helaba dürfte sich die Erholung der Stimmung unter Finanzmarktakteuren fortsetzen. Darauf deute auch der Anstieg des ähnlich konzipierten Sentix-Index hin. LBBW-Volkswirt Elmar Völker sprach von einer wachsenden Zuversicht, dass die deutsche Wirtschaft den zahlreichen Belastungen trotzen könne. Ob diese positiven Signale bereits für eine nachhaltige Überwindung der konjunkturellen Talsohle reichen, sei jedoch offen. Für den Anleihemarkt bleiben damit Energiepreise, Inflationssorgen und geopolitische Schlagzeilen die entscheidenden Treiber.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 123,8EUR auf L&S Exchange (20. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

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