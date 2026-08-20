Warnstreik legt deutsche Seehäfen teilweise lahm – neue Gespräche in Sicht

Besonders deutlich waren die Folgen an den von Eurogate betriebenen Containerterminals. Der Hafenlogistiker teilte mit, der Betrieb sei weitgehend eingestellt worden. Notbesetzungen hätten zwar vereinzelt Container auf den Terminals bewegt, eine Abfertigung von Schiffen sei jedoch nicht möglich gewesen. Auch der Terminalbetreiber HHLA meldete Einschränkungen. Am Hamburger Containerterminal Burchardkai kam es zu Verzögerungen, während die Terminals CTA und CTT zunächst nicht betroffen waren.

Ein 24-stündiger Warnstreik der Hafenbeschäftigten hat am Dienstag den Warenumschlag in mehreren deutschen Seehäfen erheblich beeinträchtigt. Betroffen waren die drei nach Umschlag wichtigsten Containerhäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven sowie die Häfen Bremen, Emden und Brake. Während die Arbeitsniederlegungen in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bereits am Montagabend begannen, schlossen sich die Beschäftigten in den übrigen Häfen am Dienstagmorgen an. Die Aktionen sollten am Abend enden.

In Hamburg beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 2.100 Hafenarbeiter an einer Kundgebung. In den Häfen Bremen und Brake galt eine mit Verdi vereinbarte Notdienstregelung, die eine Grundbesetzung sicherstellte. Dennoch kamen dort die Schiffsabfertigungen nach Angaben des Hafenumschlagunternehmens J. Müller Weser zum Erliegen. Der Weitertransport der Güter wurde zusätzlich erschwert: Bahnstrecken waren ausgelastet, während der niedrige Wasserstand des Rheins den Einsatz von Binnenschiffen begrenzte. Dadurch mussten Logistiker verstärkt auf die Schiene ausweichen.

Hintergrund des Arbeitskampfs sind die seit Juli laufenden Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Die Gewerkschaft fordert für rund 11.000 Beschäftigte eine Erhöhung der Stundenlöhne um 8,2 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das jüngste Arbeitgeberangebot sieht dagegen ein Plus von 5,1 Prozent und eine Vertragslaufzeit von 19 Monaten vor. Verdi lehnte den Vorschlag nach einer Befragung der Beschäftigten als unzureichend ab und verlangte ein verbessertes Angebot sowie einen dritten Verhandlungstermin.

Der ZDS bezeichnete die Warnstreiks als unverhältnismäßig. Hauptgeschäftsführer Florian Keisinger warnte vor zusätzlichen Belastungen für die ohnehin angespannten globalen Lieferketten sowie möglichen Folgen für Importe und Exporte. Zugleich kündigte der Verband neue Gespräche für Montag und Dienstag der kommenden Woche in Hamburg an. Verdis Verhandlungsführerin Sylvi Krisch nahm den Termin an und wertete die Streiks als wirksames Signal. Damit soll der Tarifkonflikt nun am Verhandlungstisch entschärft werden.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.