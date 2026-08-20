BVB-Transferoffensive: 50 Millionen für Stars – und ein neues Eigengewächs

Der 17 Jahre alte Luxemburger hat beim BVB einen Profivertrag unterschrieben. Eine genaue Laufzeit teilte der Verein nicht mit. Dos Santos wechselte Anfang 2025 vom luxemburgischen Klub Swift Hesperingen in das Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum und kam seitdem für die U17, die U19 sowie die Nachwuchsmannschaft zum Einsatz. In der Vorbereitung auf die neue Saison konnte der zentrale Mittelfeldspieler zudem bei den Profis auf sich aufmerksam machen.

Borussia Dortmund treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran und kombiniert dabei hohe Investitionen in etablierte Talente mit der Förderung eigener Nachwuchsspieler. Im Mittelpunkt stehen mehrere Mittelfeld- und Offensivtransfers, deren Gesamtvolumen sich Medienberichten zufolge auf mehr als 50 Millionen Euro beläuft. Gleichzeitig bindet der Bundesligist mit Enzo dos Santos ein weiteres vielversprechendes Eigengewächs langfristig an den Verein.

Sportgeschäftsführer Lars Ricken hob die Entwicklung des Youngsters hervor. Dos Santos sei der nächste Spieler aus dem Nachwuchsbereich, der in den vergangenen Monaten einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht habe. Sportdirektor Ole Book bezeichnete ihn als Spielertypen mit „spannenden Anlagen“, der für sein Alter bereits weit entwickelt sei. Dos Santos debütierte mit 16 Jahren für Luxemburg und ist damit der jüngste Nationalspieler in der Geschichte des BVB. Bislang absolvierte er fünf Länderspiele.

Parallel verstärkt Dortmund seine Mannschaft mit internationalen Kräften. Der griechische Nationalspieler Giannis Konstantelias kommt von PAOK Thessaloniki. Der 23-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Als Ablöse werden rund 32 Millionen Euro genannt. Konstantelias bestritt für PAOK bereits mehr als 180 Pflichtspiele, gewann 2024 die griechische Meisterschaft und 2021 den Pokal. Für die Nationalmannschaft lief er 18-mal auf.

Mit dem 18-jährigen Konstantinos Karetsas, der im Sommer für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Klub KRC Genk verpflichtet wurde, ist Konstantelias bereits der zweite junge Grieche im Dortmunder Kader.

Darüber hinaus steht der BVB laut übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Joey Veerman. Für den 27-jährigen zentralen Mittelfeldspieler von PSV Eindhoven soll Dortmund etwa 22 Millionen Euro zahlen. Veerman, der einen Fünfjahresvertrag erhalten soll, bringt die Erfahrung aus 198 Spielen für Eindhoven und 16 Länderspielen mit.

Die Transfers gelten auch als Reaktion auf das Scheitern der Verpflichtung von Said El Mala. Dessen Klub 1. FC Köln soll mindestens 50 Millionen Euro verlangt haben. Dortmund verteilt die geplanten Investitionen nun offenbar auf mehrere Spielerprofile – mit einem Mix aus Potenzial, internationaler Erfahrung und langfristiger Wertsteigerung.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,155EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar