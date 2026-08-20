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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Michelin auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Michelin-Kursziel auf 42 Euro an
    • Michelin von Neutral auf Overweight hochgestuft
    • Nachfrage nach Lkw-Ersatzreifen treibt Optimismus
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Michelin auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 42 Euro
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 35 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Seinen neuen Optimismus für Michelin begründet der Experte vor allem mit einer höheren Nachfrage nach Ersatzreifen für Lkw sowie strukturellem Wachstum bei den High-Tech-Verbundwerkstoffen (Polymer Composite Solutions/PCS)./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST

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    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 42 Euro




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