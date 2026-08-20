DWS fällt bei Basler AG binnen 24 Stunden unter die 3-Prozent-Schwelle

In einer weiteren, am 19. August veröffentlichten Mitteilung korrigierte DWS den Bestand bereits wieder nach unten. Zum 14. August 2026 hielt die Gesellschaft demnach noch 670.850 Stimmrechte beziehungsweise 2,13 Prozent. Damit unterschritt der Anteil die Drei-Prozent-Schwelle erneut. Gegenüber der vorherigen Meldung verringerte sich der Bestand um 288.926 Stimmrechte.

Bei der Basler AG haben sich die Stimmrechtsverhältnisse zuletzt spürbar verändert. Die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, meldete am 18. August zunächst eine Überschreitung der gesetzlichen Meldeschwelle von drei Prozent. Zum Stichtag 13. August 2026 verfügte der Vermögensverwalter über 959.776 Stimmrechte an dem Ahrensburger Bildverarbeitungsunternehmen. Dies entsprach einem Anteil von 3,05 Prozent am Grundkapital.

Nach Angaben von DWS stehen die Veränderungen nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten. Als Grund für die Schwellenberührungen nennt das Unternehmen erhaltene beziehungsweise zurückgegebene Eigenkapitalsicherheiten. Die Sicherheiten wurden den Angaben zufolge im Wege einer Eigentumsübertragung in Form von Basler-Aktien erhalten und anschließend wieder zurückgegeben. Solche Transaktionen können vorübergehend meldepflichtige Stimmrechte auslösen, ohne dass daraus zwingend eine strategische Beteiligungsentscheidung oder ein langfristiger Positionsaufbau abzuleiten ist.

Instrumente im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, weist DWS in beiden Mitteilungen nicht aus. Der entsprechende Anteil lag jeweils bei null Prozent. Die gemeldeten Stimmrechte wurden zudem nicht direkt von DWS gehalten, sondern ihr nach Paragraf 34 WpHG zugerechnet. Eine Unternehmens- oder Tochtergesellschaftenkette mit weiteren relevanten Beteiligungen wurde nicht angegeben. DWS erklärte außerdem, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst andere Gesellschaften zu beherrschen, die Basler-Stimmrechte halten.

Als Gesamtzahl der Stimmrechte der Basler AG werden in beiden Meldungen 31,5 Millionen angegeben. Die Differenz zwischen den beiden Veröffentlichungen ist daher vollständig auf die Veränderung des von DWS gemeldeten Aktienbestands zurückzuführen. Die Mitteilungen liefern keine Hinweise auf eine Veränderung der Gesamtzahl der Basler-Aktien oder auf eine Kapitalmaßnahme.

Für den Kapitalmarkt ist die Entwicklung vor allem formal relevant: Die DWS-Position lag nur kurzfristig oberhalb der gesetzlichen Meldeschwelle und fiel unmittelbar danach deutlich darunter. Eine Aussage über die künftige Anlagepolitik des Vermögensverwalters oder eine Bewertung der Geschäftsperspektiven von Basler lässt sich aus den Meldungen allein nicht ableiten. Die Veröffentlichungen dienen primär der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz über meldepflichtige Stimmrechtsanteile.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

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