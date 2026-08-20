94,5 % Prämie: All for One empfiehlt Annahme des VINCI-Angebots

Der Angebotspreis liegt deutlich über den jüngsten Börsenkursen. Gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom 15. Juli 2026, dem Tag vor Bekanntgabe der Transaktion, entspricht er einer Prämie von 94,5 Prozent. Verglichen mit dem volumengewichteten durchschnittlichen Xetra-Kurs der drei Monate vor der Ankündigung beträgt der Aufschlag 105,4 Prozent. Eine von ParkView Partners eingeholte Fairness Opinion bestätigt die finanzielle Angemessenheit der Offerte.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der All for One Group SE unterstützen die geplante Übernahme durch VINCI Energies und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären, das öffentliche Angebot anzunehmen. Die gemeinsame begründete Stellungnahme nach § 27 WpÜG wurde am 19. August veröffentlicht. Beide Gremien bewerten den gebotenen Barpreis von 67,50 Euro je Aktie unabhängig voneinander als fair und angemessen.

Nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat liegt der Zusammenschluss nicht nur im Interesse der Aktionäre, sondern auch des Unternehmens, seiner Beschäftigten, Kunden und Geschäftspartner. Grundlage ist eine am 16. Juli geschlossene Zusammenschlussvereinbarung. Darin verpflichtet sich VINCI unter anderem, den Aufsichtsrat so lange mit mindestens einem unabhängigen Mitglied zu besetzen, wie außenstehende Aktionäre beteiligt sind. Zudem wurden Vereinbarungen zu Arbeitnehmerbelangen sowie zum Erhalt des Standorts Filderstadt als Sitz und Hauptverwaltung getroffen. Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat wollen ihre persönlich gehaltenen Aktien andienen.

Strategisch verspricht sich All for One vom Zusammenschluss zusätzliche Wachstumschancen. Unter dem Dach von VINCI Energies soll das Unternehmen dessen internationales Netzwerk nutzen und sein Beratungs-, Service- und Geschäft rund um künstliche Intelligenz ausbauen. Beide Seiten streben an, gemeinsam zu einem führenden europäischen Anbieter für End-to-End-Transformationen zu werden.

Für VINCI Energies ist die Transaktion ein Schritt zur Stärkung des Geschäfts mit digitalen Infrastruktur-Services. Die Marke Axians soll zu einer führenden Plattform für digitale Transformation in Europa entwickelt werden. Dabei ergänzen sich die Kompetenzen: Axians bringt Expertise in ICT-Infrastruktur, Cloud, Netzwerken und Cybersicherheit ein, während All for One auf Geschäfts-, Cloud- und AI-Transformation spezialisiert ist.

Die Annahmefrist läuft seit dem 12. August und endet am 15. September 2026 um 24 Uhr. Voraussetzung für den Vollzug ist eine Mindestannahmequote von 75 Prozent plus einer Aktie sowie die Erfüllung weiterer Bedingungen, insbesondere fusionskontrollrechtlicher Freigaben. VINCI hat bereits rund 9,18 Prozent der Aktien erworben und sich über unwiderrufliche Zusagen weitere 54,66 Prozent gesichert. Damit erscheint die Mindestschwelle erreichbar. Zusätzlich meldete UBS einen zugerechneten Anteil von 3,02 Prozent. All for One erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 504 Millionen Euro.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 68,20EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar