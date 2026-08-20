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    Sixt-Aktie hebt ab: Berenberg stuft auf „Buy“ hoch

    Sixt-Aktie hebt ab: Berenberg stuft auf „Buy“ hoch
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Sixt-Aktie hat nach einer positiven Einschätzung der Privatbank Berenberg spürbar zugelegt. Die Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Stammaktien des Münchner Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und stufte die Papiere von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Im Handelsverlauf näherte sich die Aktie mit 75,65 Euro ihrem Mitte August erreichten Zwischenhoch von 76,80 Euro. Anschließend gab sie einen Teil der Gewinne wieder ab und lag zuletzt noch 3,7 Prozent im Plus bei 74,05 Euro. Seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein Kursanstieg von 4,6 Prozent.

    Die Kaufempfehlung kommt vor dem Hintergrund einer schwachen Konsumstimmung, geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Inflation zunächst überraschend. Nach Einschätzung Berenbergs sprechen die operativen Aussichten jedoch für Sixt. Insbesondere rechnet Steilen mit einem starken Sommerreisegeschäft in Europa. Die Ausgaben für Reisen und Tourismus dürften weiterhin stärker wachsen als die Weltwirtschaft, da sich das Reiseverhalten nach der Pandemie teilweise vom allgemeinen Verbrauchervertrauen abgekoppelt habe.

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    Als weiteren Pluspunkt nennt die Analystin den Umgang des Unternehmens mit möglichen Restwertrisiken in Nordamerika. Sixt dürfte hier einen fokussierten und disziplinierten Ansatz verfolgen. Sinkende Fahrzeugwerte können bei Autovermietern die Profitabilität belasten, wenn die Flotte nach der Vermietung mit Verlust verkauft werden muss. Zudem erwartet Berenberg positive Impulse aus einer verbesserten Kommunikation mit den Kapitalmärkten. Nach einem ersten Investoren-Update im Juni soll Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres ein weiteres Treffen mit den Co-Vorstandschefs Alexander und Konstantin Sixt folgen. Dies könnte die Wahrnehmung des Unternehmens bei Anlegern stärken.

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    Rückenwind erhält die Aktie auch von den jüngsten Geschäftszahlen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz nach Unternehmensangaben um knapp zehn Prozent auf 1,19 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um fast 15 Prozent auf 123 Millionen Euro, während die entsprechende Marge um 0,4 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent zulegte. Damit übertraf Sixt die durchschnittlichen Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten.

    Das Unternehmen baut seine Präsenz weiter aus. Im ersten Halbjahr umfasste die durchschnittliche Mietflotte fast 200.000 Fahrzeuge – neun Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der Stationen einschließlich Franchise-Standorten binnen Jahresfrist um 176 auf rund 2.300. Besonders in den Urlaubsmärkten Spanien und Italien wurde das Netzwerk erweitert.

    Einige Anleger sehen Sixt deshalb als unterbewerteten Value-Titel mit attraktiver Dividendenrendite und moderatem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Kursziele von 110 bis 120 Euro bleiben allerdings von Gewinnentwicklung und Bewertungserwartungen abhängig.



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    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 71,65EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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