Aktienrückkauf bei Samara: Offizielle Meldungen nennen verschiedene Zahlen

Nach den veröffentlichten Tagesdaten fanden am 13. August 39 Rückkäufe zu einem durchschnittlichen Kurs von 2,20 Euro statt. Das entsprechende Volumen belief sich auf 85,80 Euro. Am 14. August wurden ebenfalls 39 Aktien zum Durchschnittskurs von 2,20 Euro erworben, wiederum für 85,80 Euro. Für den 10., 11. und 12. August weist die Gesellschaft keine Transaktionen aus. Insgesamt summierte sich das Rückkaufvolumen der betreffenden Woche damit auf 171,60 Euro.

Die maltesische Samara Asset Group plc hat am 19. August 2026 eine weitere Zwischenmeldung zu ihrem laufenden Aktienrückkauf veröffentlicht. Demnach erwarb das Unternehmen im Zeitraum vom 10. bis einschließlich 14. August insgesamt 78 eigene Aktien. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Börse und wurden von der Baader Bank AG ausgeführt.

Seit dem Beginn des Programms am 18. September 2025 wurden laut Samara Asset Group bis einschließlich 14. August 2026 insgesamt 493.610 eigene Aktien erworben. Der Rückkauf war am 15. September 2025 gemäß den Vorgaben der europäischen Marktmissbrauchsverordnung sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt worden. Die Gesellschaft veröffentlicht die Einzelheiten zu den Transaktionen und den jeweiligen Handelsvolumina auf ihrer Internetseite.

Auffällig ist, dass eine bereits am 17. August 2026 veröffentlichte EQS-Mitteilung für denselben Berichtszeitraum und mit identischer Überschrift eine abweichende Gesamtzahl nennt. Dort ist von 132 zurückgekauften Aktien die Rede. Die in dieser Meldung aufgeführte Tabelle weist allerdings ebenfalls lediglich 39 Aktien am 13. August und 39 Aktien am 14. August aus – zusammen also 78 Aktien. Auch die dort angegebene kumulierte Zahl von 493.610 Aktien entspricht der später veröffentlichten Mitteilung.

Damit enthalten die beiden offiziellen Bekanntmachungen widersprüchliche Angaben zur Zahl der in der Woche erworbenen Aktien. Die Tagesaufstellung und die jüngste Veröffentlichung sprechen für 78 Aktien, während die frühere Meldung eine Gesamtzahl von 132 Aktien nennt. Eine Klarstellung durch Samara Asset Group liegt in den vorliegenden Angaben nicht vor. Für Investoren ist daher insbesondere die veröffentlichte Transaktionsübersicht maßgeblich; zugleich bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen die Abweichung korrigiert.

Samara Asset Group ist unter der ISIN MT0001770107 beziehungsweise der WKN A2JDEW im Freiverkehr unter anderem in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart und über Tradegate BSX handelbar. Die Mitteilungen wurden über EQS News verbreitet.

Die Samara Asset Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 2,153EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.