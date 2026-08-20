HIVE: 350-Millionen-Dollar-KI-Deal treibt ARR Richtung 200 Mio. Dollar

BUZZ HPC soll für den Kunden einen dedizierten KI-Cluster mit 2.016 NVIDIA-Blackwell-Ultra-GPUs in GB300-NVL72-Systemen errichten. Die Rechner werden über Quantum-X800-InfiniBand vernetzt und durch Speichertechnologie von VAST Data ergänzt. Der Cluster ist für groß angelegtes KI-Training, Inferenz und anspruchsvolle Unternehmensanwendungen ausgelegt. Die Inbetriebnahme in der „Bell AI Fabric“-Anlage im kanadischen Merritt soll noch im vierten Quartal 2026 erfolgen.

HIVE Digital Technologies forciert den Ausbau seines Geschäfts mit künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnen. Die kanadische Gesellschaft meldete am 17. August 2026 über ihre hundertprozentige Tochter BUZZ High Performance Computing einen Fünfjahresvertrag über GPU-Cloud-Dienstleistungen mit einem nicht näher genannten Investment-Grade-Unternehmenskunden. Der Gesamtvertragswert beläuft sich auf rund 350 Millionen US-Dollar. Daraus erwartet HIVE einen zusätzlichen annualisierten Umsatz (ARR) von etwa 70 Millionen Dollar.

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Nach vollständigem Hochlauf steigt der annualisierte Gesamtumsatz von BUZZ HPC laut HIVE auf rund 180 Millionen Dollar. Davon entfallen etwa 35 Millionen Dollar auf bereits realisierte Umsätze und rund 145 Millionen Dollar auf vertraglich gesicherte, künftig anlaufende Erlöse. Einschließlich des neuen Auftrags nähert sich HIVE damit seinem Ziel, bis Ende 2026 einen GPU-Cloud-ARR von 200 Millionen Dollar zu erreichen.

Die Investitionskosten für den neuen Cluster einschließlich Hardware- und Servicegarantien werden auf rund 185 Millionen Dollar veranschlagt. Der Kunde leistet eine Vorauszahlung von etwa 35 Millionen Dollar, entsprechend zehn Prozent des Vertragswerts. Ergänzend sollen bereits angekündigte Finanzierungsmaßnahmen und Ausrüstungsfinanzierungen die Bereitstellung ermöglichen. HIVE behält nach Projektabschluss das Eigentum an der Infrastruktur und sieht darin einen langfristig nutzbaren Vermögenswert mit weiterem Cashflow-Potenzial.

Parallel legte HIVE Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 73,5 Prozent auf 79,1 Millionen Dollar. Das Digital-Asset-Geschäft steuerte 72,1 Millionen Dollar bei, nachdem die Bitcoin-Produktion dank einer deutlich höheren Hashrate auf 1.004 Bitcoin gestiegen war. BUZZ HPC erzielte 7,1 Millionen Dollar Umsatz – 46,7 Prozent mehr als im Vorjahr und 52,1 Prozent mehr als im Vorquartal.

Der ausgewiesene Nettoverlust von 142,9 Millionen Dollar wurde vor allem durch nicht zahlungswirksame Belastungen geprägt, darunter eine Rückstellung von 84,7 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einem schwedischen Mehrwertsteuerstreit. Das bereinigte EBITDA lag laut Überleitung bei 13,4 Millionen Dollar. Die Liquidität betrug zum Quartalsende 208 Millionen Dollar. Risiken bestehen insbesondere in der Finanzierung, der GPU-Bereitstellung, der Abhängigkeit von Großkunden und der Volatilität des Kryptogeschäfts.

Die HIVE Digital Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,88EUR auf Toronto (19. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

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