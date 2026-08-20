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    Nexum Group startet neu: Milliarden-Pipeline und neuer CFO

    **Nexum Group startet nach Neuausrichtung und beruft Kapitalmarktexperten in den Vorstand**

    Die aus der früheren Creditshelf AG hervorgegangene Nexum Group AG positioniert sich als integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten. Das Unternehmen wurde am 19. August 2026 ins Handelsregister eingetragen. Vorausgegangen war die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft: Im Juni hatte die First Capital AG die Mehrheit übernommen. Eine Hauptversammlung beschloss anschließend die Umfirmierung in Nexum Group AG, eine Anpassung des Unternehmensgegenstands sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsrats.

    Nexum will Wohnbauprojekte erwerben, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind. Nach Unternehmensangaben sollen damit klassische Entwicklungsrisiken reduziert und die Projektlaufzeiten verkürzt werden. Die Umsetzung erfolgt über etablierte Generalunternehmer, während die Vermarktung durch eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen gesteuert wird. Nexum kalkuliert typischerweise mit Laufzeiten von 15 bis 30 Monaten. Das Geschäftsmodell zielt auf eine schnellere Kapitalrotation, geringere Kapitalbindung und eine bessere Skalierbarkeit.

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    Technologie- und datenbasierte Prozesse sollen bei der Analyse und Priorisierung potenzieller Projekte helfen. Die aktuelle Dealpipeline umfasst laut Unternehmensangaben ein Gesamtentwicklungsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Mehrere Vorhaben stünden unmittelbar vor dem Abschluss. Konkrete Angaben zu einzelnen Projekten, erwarteten Umsätzen oder Ergebnissen machte Nexum in den Mitteilungen jedoch nicht.

    Parallel stärkt das Unternehmen sein Management. Sebastian Holl wurde zum Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer berufen. Er übernimmt die Verantwortung für Finanzen, Finanzierungen und die Kapitalmarktstrategie. Holl verfügt nach Angaben der Gesellschaft über 30 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Kapitalmarktbranche. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem die US-Investmentbanken Merrill Lynch und Goldman Sachs sowie die Baader Bank. Dort war er als Head of Corporate Broking tätig und begleitete Unternehmen beim Zugang zu internationalen institutionellen Investoren.

    Nexum zufolge hat Holl mehr als 1.000 Roadshows durchgeführt und Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Sein Netzwerk umfasst insbesondere Small- und Mid-Cap-Investoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Aufsichtsratschef Johannes von Bismarck bezeichnete die Berufung als wichtigen Schritt für die geplante Skalierung. Holl selbst sieht die Projektfinanzierung und die Schaffung attraktiver Anlageprodukte als zentrale Herausforderungen des Wohnimmobilienmarktes.

    Das Vorstandsteam besteht aus CEO Philipp von Erffa, CFO Sebastian Holl und Chief People & Legal Officer Claudia Vucak. Die Gesellschaft ist im regulierten Markt in Frankfurt im General Standard gelistet.



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    Die creditshelf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,50 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Frankfurt (17. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.




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