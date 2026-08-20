Alzchem beendet Aktienrückkauf – Berenberg springt über 15 Prozent

Die jüngste Kauftranche wurde ausschließlich über das elektronische Handelssystem Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt. Am 17. August kaufte das von Alzchem beauftragte Kreditinstitut 6.015 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 164,65 Euro. Das Transaktionsvolumen belief sich an diesem Tag auf 990.340,20 Euro, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten. Am 18. August kamen weitere 2.301 Aktien zu durchschnittlich 164,30 Euro hinzu. Dafür wurden 378.047,40 Euro aufgewendet.

Die Alzchem Group AG hat ihr Aktienrückkaufprogramm 2025/2026 abgeschlossen. Wie der Spezialchemiekonzern am 19. August mitteilte, wurden am 17. und 18. August nochmals insgesamt 8.316 eigene Aktien erworben. Damit summiert sich der Rückkauf über das gesamte Programm auf 62.311 Aktien. Das dafür vorgesehene Budget von knapp zehn Millionen Euro ist damit ausgeschöpft.

Über beide Handelstage hinweg lag der gewichtete Durchschnittskurs bei 164,47 Euro, das Gesamtvolumen bei 1,368 Millionen Euro. Für das gesamte Rückkaufprogramm, dessen Aktienkäufe im Zeitraum vom 5. bis 18. August 2026 erfolgten, weist Alzchem einen durchschnittlichen Erwerbspreis von 160,48 Euro je Aktie aus. Das aggregierte Volumen betrug 9.999.931,80 Euro. Der Start des Programms war bereits am 3. März 2026 angekündigt worden.

Parallel dazu wurde am 17. August eine Stimmrechtsmitteilung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG veröffentlicht. Die Hamburger Privatbank überschritt demnach am 12. August die gesetzliche Meldeschwelle von 15 Prozent. Berenberg hielt zu diesem Zeitpunkt 1.542.987 Alzchem-Aktien, was einem Anteil von 15,16 Prozent der Stimmrechte entspricht. In der vorherigen Mitteilung war die Beteiligung noch mit 10,20 Prozent angegeben worden. Angaben zu gehaltenen Finanzinstrumenten wurden nicht gemacht; der gemeldete Anteil entfällt vollständig auf direkte Stimmrechte.

Die Zahl der ausstehenden Stimmrechte wurde mit 10.176.335 angegeben. Aus den Mitteilungen geht nicht hervor, ob der Anstieg bei Berenberg im Zusammenhang mit dem Aktienrückkauf des Unternehmens steht oder auf eigenständige Transaktionen der Bank zurückzuführen ist.

Mit dem Abschluss des Programms endet zugleich die laufende Berichterstattung zu den täglichen Rückkäufen. Alzchem verweist für die gesetzlich vorgeschriebenen Detailinformationen auf den Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite. Die Aktie des im SDAX vertretenen Konzerns ist im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 159,2EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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