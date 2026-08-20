SCHOTT Pharma vor der Wende? Barclays hebt Kursziel deutlich an

Das bereits bestehende Ziel für direkte und energiebedingte Emissionen bleibt unverändert: Bis zum Geschäftsjahr 2030 sollen die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 um 46,2 Prozent sinken. Neu ist ein absolutes Scope-3-Ziel. In den relevantesten Kategorien der Wertschöpfungskette sollen die Treibhausgasemissionen im selben Zeitraum um 27,5 Prozent reduziert werden. Im Fokus stehen eingekaufte Waren und Dienstleistungen, brennstoff- und energiebezogene Emissionen sowie die Weiterverarbeitung verkaufter Produkte.

SCHOTT Pharma richtet seine Klimastrategie stärker auf messbare Emissionssenkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat die aktualisierten Klimaziele des SCHOTT Konzerns bestätigt. Diese gelten auch für den Geschäftsbereich SCHOTT Pharma und stehen nach Unternehmensangaben im Einklang mit dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Damit ersetzt SCHOTT Pharma das bisherige interne Ziel „Klimaneutral 2030“. Dieses bezog sich ausschließlich auf Scope 1 und 2 und setzte maßgeblich auf Kompensation. Der neue Ansatz soll dagegen konkrete Dekarbonisierungsmaßnahmen priorisieren – auch über direkte Lieferanten hinaus. „Unsere Klimaschutzambitionen bleiben unverändert“, erklärte Finanzvorstand Reinhard Mayer. Das aktualisierte Scope-3-Ziel ermögliche jedoch eine gezieltere Konzentration auf die Bereiche mit dem größten Reduktionspotenzial.

Zu den laufenden Maßnahmen zählt der Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen über Energy Attribute Certificates für das weltweite Produktionsnetzwerk. Zudem investiert das Unternehmen in Energieeffizienz und neue Technologien. Am Schweizer Standort wurde etwa die Herstellung von Water for Injection von einem energieintensiven Destillationsverfahren auf ein membranbasiertes System umgestellt. Dadurch kann der Prozess überwiegend mit Strom und zurückgewonnener Wärme betrieben werden. Gleichzeitig steigt die Wassereffizienz nach Unternehmensangaben von typischerweise 70 auf mehr als 90 Prozent.

Weitere Hebel sieht SCHOTT Pharma bei Materialeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Produkttransparenz und der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden. Emissionsarme Schmelztechnologien für Pharmaglas sollen insbesondere den CO₂-Fußabdruck künftiger Verpackungen verringern. Über Initiativen wie Energize und Alliance to Zero unterstützt das Unternehmen zudem die Dekarbonisierung der Gesundheitsbranche.

An der Börse erhielt die Aktie zusätzlichen Rückenwind. Barclays hob das Kursziel von 16 auf 27 Euro an und stufte SCHOTT Pharma von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch. Analyst Jonathon Unwin erwartet nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen eine Trendwende. Neu verhandelte Verträge sowie Wachstum bei gebrauchsfertigen Primärverpackungen und Spezialfläschchen gelten als mögliche Treiber. Die Aktie stieg zeitweise um rund 6,5 Prozent auf 23 Euro.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.