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    Nagarro: StarView Capital raus – Sehgal meldet 3,08 Prozent

    Nagarro: StarView Capital raus – Sehgal meldet 3,08 Prozent
    Foto: adobe.stock.com

    **Nagarro: StarView Capital scheidet als meldepflichtiger Aktionär aus**

    Bei Nagarro SE hat sich die Aktionärsstruktur am 14. August 2026 deutlich verändert. Wie aus zwei am 19. August veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG hervorgeht, hält StarView Capital Partners, LLC seit diesem Datum keine meldepflichtigen Stimmrechte mehr an dem Münchner IT-Dienstleister. Zuvor hatte die Gesellschaft beziehungsweise der von ihr vertretene StarView Capital Growth Fund 4,35 Prozent der Stimmrechte gebündelt.

    Nach der aktuellen Meldung beträgt der Anteil von StarView Capital Partners sowohl an den direkten Stimmrechten als auch an Finanzinstrumenten und insgesamt 0,00 Prozent. Auch der StarView Capital Growth Fund weist keine Nagarro-Stimmrechte mehr aus. Als Grund wird eine sogenannte Sachausschüttung – eine „distribution in kind“ – des Fonds an seine Mitglieder genannt. Dabei werden Vermögenswerte nicht in bar, sondern in Form von Wertpapieren oder anderen Sachwerten verteilt. Die Meldung ist daher als Übertragung der Beteiligung und nicht zwingend als Verkauf am Markt zu verstehen.

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    Im Zuge dieser Transaktion werden die betreffenden Nagarro-Aktien nunmehr Vikram Sehgal sowie zwei von ihm beziehungsweise seiner Familie gehaltenen Trusts zugerechnet. Sehgal meldete für den 14. August einen Stimmrechtsanteil von 3,08 Prozent. Dies entspricht 398.295 Aktien der Nagarro SE. Die Stimmrechte werden ausschließlich zugerechnet; einen direkten Aktienbesitz weist die Mitteilung für Vikram Sehgal nicht aus. Finanzinstrumente mit weiteren Stimmrechten bestehen den Angaben zufolge ebenfalls nicht.

    Als Aktionäre mit mindestens drei Prozent werden der „Vikram and Anita Sehgal Family Trust“ sowie der „The Sehgal Senior Irrevocable Trust“ genannt. Laut Mitteilung sind beide Trusts unmittelbar oder mittelbar am bisherigen Anteilseigner StarView Capital Growth Fund beteiligt. Vikram Sehgal werden die Stimmrechte aufgrund seiner beherrschenden Stellung sowie seiner Eigenschaft als Begünstigter nach den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes zugerechnet.

    Die Gesamtzahl der Stimmrechte von Nagarro beläuft sich laut Meldung auf 12.922.297. Die Verschiebung verändert damit nicht die Zahl der ausstehenden Stimmrechte, wohl aber deren Zuordnung innerhalb des Aktionärskreises. Für den Kapitalmarkt ist insbesondere relevant, dass StarView Capital seine zuvor über der gesetzlichen Meldeschwelle liegende Position vollständig abgegeben hat, während die Sehgal-Seite nun mit gut drei Prozent als neuer meldepflichtiger Aktionär in Erscheinung tritt. Aussagen über die strategischen Absichten der Beteiligten oder mögliche weitere Transaktionen enthält die Mitteilung nicht.



    Nagarro

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    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 77,88EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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