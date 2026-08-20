YOC trotzt Werbeflaute: EBITDA steigt um 30 Prozent

Die Entwicklung verlief jedoch regional und im Quartalsvergleich unterschiedlich. Während das internationale Geschäft seinen Umsatz um 8 Prozent ausweitete, stagnierte der deutsche Heimatmarkt aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Zurückhaltung. Zudem verlor die Dynamik im zweiten Quartal an Schwung: Nach einem Umsatzplus von 9,7 Prozent im ersten Quartal auf 8,0 Millionen Euro erreichte YOC im zweiten Quartal lediglich 9,7 Millionen Euro und lag damit annähernd auf dem Vorjahresniveau.

Die Berliner YOC AG hat sich im ersten Halbjahr 2026 in einem herausfordernden Marktumfeld operativ behauptet. Der auf digitale Werbung und programmatische Vermarktung spezialisierte Technologieanbieter steigerte seinen Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 17,7 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 hatte YOC 17,1 Millionen Euro erlöst.

Deutlich positiver entwickelte sich die Ertragslage. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um rund 30 Prozent auf 0,7 Millionen Euro. Davon entfielen nach Angaben des Researchhauses Montega etwa 0,5 Millionen Euro auf das zweite Quartal. Als wesentlichen Treiber nennt YOC die verbesserte Rohertragsquote, die im ersten Halbjahr 43,1 Prozent erreichte. Damit lag sie rund 1,5 Prozentpunkte über dem Niveau der vorangegangenen Quartale.

Neben einer höheren Effizienz zielt das Management auf eine weitere Verbesserung der Fixkostenstruktur. Automatisierungsmaßnahmen und der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz auf der programmatischen Handelsplattform VIS.X sollen die Skalierbarkeit erhöhen und die Profitabilität nachhaltig stärken. Im Mittelpunkt der technologischen Weiterentwicklung stehen zusätzliche Funktionen sowie die Integration des Werbekanals Connected TV (CTV).

Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich von minus 0,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf minus 0,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte YOC seine Prognose und erwartet Umsatzerlöse zwischen 39,0 und 41,0 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 3,0 bis 4,5 Millionen Euro. Für die zweite Jahreshälfte rechnet das Unternehmen insbesondere in Deutschland mit einer Belebung der Nachfrage und einer weiter steigenden Rohertragsquote.

Das Analysehaus Montega bewertet die Umsatzentwicklung angesichts des schwächeren zweiten Quartals vorsichtiger und hat seine Schätzungen leicht gesenkt. Erwartet wird nun jeweils die Mitte der Unternehmensprognose, wofür ein traditionell starkes Schlussquartal erforderlich wäre. Die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 Euro wurde jedoch bestätigt. Montega begründet dies mit der verbesserten operativen Effizienz und der aus Analystensicht attraktiven Bewertung.

Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 5,52EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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