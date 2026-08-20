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    Tui-Aktie unter Druck: Barclays senkt Kursziel trotz „Overweight“

    Tui-Aktie unter Druck: Barclays senkt Kursziel trotz „Overweight“
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die britische Investmentbank Barclays hat ihr Kursziel für die Tui-Aktie von 10 auf 9,75 Euro gesenkt. Die Einstufung „Overweight“ bestätigte Analyst Andrew Lobbenberg jedoch. Das dritte Geschäftsquartal sei insgesamt robust ausgefallen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Als wichtigsten Ergebnistreiber bezeichnet Barclays das Geschäft mit Erlebnissen und Ausflügen unter der Marke Tui Musement. Das Segment Markets & Airlines bleibe dagegen vergleichsweise volatil.

    Die Entwicklung im deutschen Reisemarkt liefert zugleich ein gemischtes Umfeld für den Tourismuskonzern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl der Reisen mit mindestens einer Übernachtung im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 274 Millionen. Besonders deutlich war der Rückgang bei Auslandsreisen: Ihre Zahl fiel um 8,3 Prozent auf 105 Millionen. Gleichzeitig legten Inlandsreisen um 3,9 Prozent auf 169 Millionen zu. Italien war das beliebteste Auslandsziel, gefolgt von Österreich, Spanien, Frankreich und den Niederlanden.

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    Die privaten Reisen lagen zwar 6,2 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Geschäftsreisen erholten sich ebenfalls, verfehlten mit 41 Millionen Trips das Vorkrisenniveau aber noch knapp. Das Auto blieb mit einem Anteil von 60,2 Prozent das wichtigste Verkehrsmittel, vor Bahn und Flugzeug.

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    In der Diskussion unter Anlegern überwiegt dennoch die Skepsis. Kritisiert werden unter anderem ein schwächer als erwartetes bereinigtes EBIT, ein Rückgang der Kundenzahl um drei Prozent sowie eine um rund 400 Millionen Euro höhere Nettoverschuldung gegenüber dem Vorjahr. Trotz eines Underlying EBITDA von 803 Millionen Euro in den ersten neun Monaten rechnet Tui für das Gesamtjahr inzwischen mit einem Anstieg der Nettoverschuldung. Daraus könnten sich Einschränkungen für künftige Dividenden ergeben.

    Weitere Unsicherheit sehen Marktteilnehmer bei der Treibstoffabsicherung. Für das Geschäftsjahr 2027 soll Tui bislang weniger als 40 Prozent des Jet-Fuel-Bedarfs abgesichert haben. Zudem wird die weiterhin breite Ergebnisprognose als Zeichen begrenzter Visibilität des Managements interpretiert. Zum Vergleich wird der Wettbewerber Jet2 genannt, der nach starken Zahlen ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte.

    Breiten Raum nimmt außerdem die Debatte über Leerverkäufer ein. Während einige Anleger Shortseller als Belastungsfaktor betrachten, verweisen andere auf die Entwicklung von Kurs und Shortquote, die keinen eindeutigen Zusammenhang erkennen lasse. Zuletzt meldete Capital Fund Management eine Reduzierung seiner Short-Position in Tui von 1,79 auf 1,69 Prozent. Die zentrale Frage bleibt damit, ob das niedrige Bewertungsniveau die strukturellen Risiken ausreichend kompensiert.



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