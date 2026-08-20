DocMorris zündet den Wachstumsturbo – Prognose für 2026 angehoben

Der Außenumsatz stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent auf 627,8 Millionen Schweizer Franken. Der ausgewiesene Umsatz legte um 13,4 Prozent auf 599,2 Millionen Franken zu. Zum Wachstum trugen sämtliche Segmente bei, wobei Deutschland mit einem Außenumsatz von 593,9 Millionen Franken der wichtigste Markt blieb.

Die Schweizer Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Wachstumsdynamik deutlich beschleunigt und den operativen Verlust erheblich reduziert. Besonders stark entwickelten sich das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten und die digitalen Dienstleistungen. Wegen der positiven Geschäftsentwicklung erhöht das Unternehmen seine Prognosespannen für das Gesamtjahr.

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Das Rezeptgeschäft erwies sich erneut als zentraler Wachstumstreiber. Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten erhöhte sich im Halbjahr um 38,3 Prozent. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum sogar auf 45,8 Prozent. DocMorris führt die Entwicklung auf eine steigende Kundenbindung, höhere Wiederbestellraten und einen deutlichen Zustrom von Neukunden zurück. Die Zahl der aktiven Rx-Kunden nahm gegenüber dem Vorjahr um 15,6 Prozent zu. Zugleich sanken die Kosten für die Kundengewinnung, was die Profitabilität verbesserte.

Auch die Digital Services entwickelten sich überproportional. Der Umsatz aus TeleClinic, Retail Media und dem Marktplatz wuchs um 71,4 Prozent, während sich der Ergebnisbeitrag verdoppelte. Bei TeleClinic, Deutschlands führender Telemedizinplattform, stieg der Umsatz um 48 Prozent. Die Zahl der Behandlungen erhöhte sich um 51 Prozent. Das klassische Non-Rx-Geschäft wuchs dagegen moderater um 6,6 Prozent; der Umsatz mit rezeptfreien Produkten legte um 4 Prozent zu.

Die operative Ertragslage verbesserte sich deutlich. Das bereinigte EBITDA lag mit minus 10,9 Millionen Franken um 17,9 Millionen Franken über dem Vorjahreswert von minus 28,8 Millionen Franken. Im zweiten Quartal verringerte sich der bereinigte Verlust gegenüber dem ersten Quartal von 6,3 auf 4,6 Millionen Franken. Unter dem Strich sank der Fehlbetrag von 61,6 auf 53,1 Millionen Franken. Einmalige Kosten von 7,6 Millionen Franken, unter anderem für die KI-Strategie und die Schließung des Standorts Ludwigshafen, belasteten das EBITDA zusätzlich.

Für 2026 erwartet DocMorris nun ein Außenumsatzwachstum von 9 bis 13 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll zwischen minus 10 und minus 17,5 Millionen Franken liegen. Zudem sollen die Investitionen unter 30 Millionen Franken bleiben. Das Ziel eines EBITDA-Breakevens in der zweiten Jahreshälfte 2026 sowie eines positiven freien Cashflows im Verlauf des Jahres 2027 wurde bestätigt. Analysten bewerteten die Zahlen dennoch gemischt; die UBS verwies auf den weiterhin negativen Cashflow und beließ ihre Einstufung auf „Neutral“.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 10,67EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.