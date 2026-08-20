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    Smartbroker sichert sich Kreditlinie über 20 Millionen Euro

    Smartbroker sichert sich Kreditlinie über 20 Millionen Euro
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    **Smartbroker Holding erhält Kreditlinie über bis zu 20 Millionen Euro**

    Die Smartbroker Holding AG verschafft sich zusätzlichen finanziellen Spielraum für das operative Geschäft und den weiteren Ausbau ihres Onlinebrokers Smartbroker+. Das Berliner Unternehmen teilte am 19. August 2026 mit, eine Betriebsmittelkreditlinie über bis zu 20 Millionen Euro zugesagt bekommen zu haben. Die Finanzierung soll zunächst bis zum 31. Dezember 2030 laufen. Die Zinsen werden variabel auf Basis des EURIBOR berechnet. Für die Kreditlinie sind bankübliche Sicherheiten vorgesehen.

    Die Mittel sollen flexibel und abhängig vom tatsächlichen Bedarf abgerufen werden können. Damit will Smartbroker insbesondere die Expansion seines Brokerage-Angebots finanzieren. Die endgültige Zustimmung des Aufsichtsrats steht allerdings noch aus und soll in den kommenden Tagen erfolgen. Angaben zum Kreditgeber und zu den konkreten Konditionen machte das Unternehmen nicht.

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    Im Mittelpunkt der Wachstumspläne steht das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, das zum 1. Januar 2027 starten soll. Das im Mai 2026 verabschiedete Altersvorsorgereformgesetz ersetzt die Riester-Rente im Neugeschäft und schafft einen neuen Rahmen für staatlich gefördertes Wertpapiersparen. Vorgesehen sind Zulagen und steuerliche Vorteile, zugleich entfällt die bisherige Garantiepflicht. Auch Selbstständige sollen künftig förderberechtigt sein. Marktbeobachter erwarten deshalb ein Kundenpotenzial von mehr als 20 Millionen Menschen.

    Smartbroker+ will das Altersvorsorgedepot in zwei Varianten anbieten. Ein Standardmodell soll Anlegern ohne eigene Produktauswahl eine automatisierte, altersabhängige Umschichtung zwischen einem Aktien- und einem Anleihe-ETF ermöglichen. Daneben ist ein freies Depot für Selbstentscheider geplant, das eine größere Auswahl an Fonds, ETFs und Anleihen aus der gesetzlichen Positivliste bietet. Vorstandschef André Kolbinger kündigte an, bei den Kosten deutlich unter der gesetzlich zulässigen Grenze von bis zu einem Prozent pro Jahr bleiben zu wollen. Gerade bei langen Ansparzeiträumen könnten bereits geringe Kostenunterschiede die spätere Vermögenshöhe erheblich beeinflussen.

    Die bestehende Prognose für 2026 bleibt unverändert. Smartbroker erwartet auf Konzernebene einen Umsatz zwischen 67 und 72 Millionen Euro sowie ein operatives EBITDA zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind Marketingausgaben von rund zwölf Millionen Euro zur Gewinnung neuer Kunden.

    Die Kreditlinie ermöglicht es dem Unternehmen, Marketing und Produktentwicklung bei steigender Nachfrage hochzufahren, ohne den gesamten Betrag sofort in Anspruch nehmen zu müssen. Gleichzeitig erhöht die variable Verzinsung die Abhängigkeit vom Zinsumfeld und die Verschuldung der Gesellschaft. Smartbroker Holding verbindet Finanzmedien wie wallstreet-online.de und ariva.de mit dem Brokerage-Geschäft und ist im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert.



    Smartbroker Holding

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    Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,64EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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