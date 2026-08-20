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    Spielwarenhersteller Tonies steigert Umsatz deutlich - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Tonies steigert Umsatz im ersten Halbjahr deutlich
    • Erlöse wachsen um 38 Prozent auf 243 Millionen
    • Ebitda sinkt wegen US-Zöllen auf 1,8 Millionen
    Spielwarenhersteller Tonies steigert Umsatz deutlich - Prognose bestätigt
    Foto: 916319805

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der "Toniebox 2" den Umsatz deutlich gesteigert. Die Prognose für 2026 wurde bestätigte. Die Erlöse kletterten im ersten Halbjahr um 38 Prozent auf rund 243 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 41 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank jedoch um etwas mehr die Hälfte auf 1,8 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge fiel um 1,4 Prozentpunkte au 0,7 Prozent. Grund hierfür sind neben Produktmix-Effekte auch neue US-Zölle. Unter dem Strich verbuchte Tonies einen Verlust von 27,3 Millionen Euro gegenüber einem Minus von 1,1 Millionen im Vorjahr./err/stk

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    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 18.475 auf Ariva Indikation (19. August 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +15,51 %/+56,77 % bedeutet.





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