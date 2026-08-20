Strategy mit sattem Kursplus

Für Strategy könnte sich daraus dennoch ein wichtiger Trendwechsel ergeben. Gelingt es der Aktie, sich oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 105,45 US-Dollar zu etablieren, wäre zunächst ein Anstieg in den Bereich von 114,75 US-Dollar möglich. Sollte anschließend eine zweite größere Kaufwelle einsetzen, könnte auch das Kursziel von 129,76 US-Dollar in den Fokus rücken.

Daten von CryptoQuant zeigen, dass große Bitcoin-Halter in den vergangenen 60 Tagen netto rund 43.000 Bitcoin im Gegenwert von grob 2,75 Milliarden Dollar gekauft haben. Gleichzeitig hat VanEck – eine US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft (Asset Manager), die vor allem für ETFs, Fonds und Anlageprodukte bekannt ist – acht von zwölf klassischen Kapitulations-Signalen im Bitcoin-Markt registriert. Nach Einschätzung von VanEck haben vergleichbare Marktsituationen in der Vergangenheit eher schwache Renditen über 90 und 180 Tage hervorgebracht.

Für ein solches Long-Setup wird im Anschluss ein ausgewählter Call-Optionsschein mit einer entsprechenden Strategie vorgestellt.

Auf der anderen Seite sollten Anleger die möglichen Rückschlagrisiken im Blick behalten. Falls bis zum Ende dieser Woche kein nachhaltiger Ausbruch gelingt, könnten die Marken bei 98,88 und 94,30 US-Dollar als kurzfristige Unterstützungen dienen.

Wirklich kritisch würde die Situation erst bei einem Fall unter die Jahrestiefs. In diesem Fall müsste mit einer weiteren Korrektur gerechnet werden, die sogar bis auf 68,94 US-Dollar reichen könnte.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 105,45 US-Dollar

Kursziele : 114,75 und 129,76 US-Dollar

Renditechance via DN29Q2 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategy Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN29Q2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,33 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 88,6298 US-Dollar Basiswert: Strategy Inc. KO-Schwelle: 88,6298 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 103,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 129,76 US-Dollar Hebel: 6,56 Kurschance: + 150 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3YU8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,30 - 1,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 118,2204 US-Dollar Basiswert: Strategy Inc. KO-Schwelle: 118,2204 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 103,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,64 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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