Es ist unvermeidlich

Neben den politischen Risiken trübt sich auch das technische Bild der Caterpillar-Aktie ein. Bereits seit Wochen deutet sich eine mögliche Trendwende an. Zwischen 842 und dem bisherigen Rekordhoch bei 1.071 US-Dollar hat sich eine multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet – ein Chartmuster, das häufig als Warnsignal für einen länger anhaltenden Abwärtstrend gilt.

Besonders deutlich zeigt sich die neue Zurückhaltung in Pennsylvania. Gouverneur Josh Shapiro hat per Executive Order die Regeln für neue Rechenzentren verschärft. Künftig müssen solche Projekte zusätzliche Vorgaben beim Strom- und Wasserverbrauch erfüllen und zudem die Zustimmung der lokalen Behörden erhalten. Damit werden frühere politische Maßnahmen teilweise wieder zurückgenommen. Rund 100 Rechenzentren könnten dadurch auf der Kippe stehen. Auch in den Bundesstaaten New York und Texas wurden ähnliche Projekte bereits eingeschränkt.

Ende Juli fiel die Aktie bereits unter die Nackenlinie der Formation. Zwar folgte anschließend noch einmal ein Erholungsversuch, doch dieser blieb ohne nachhaltigen Erfolg. Nun zeichnet sich erneut ein Verkaufssignal ab. Das erste mögliche Korrekturziel liegt am 200-Tage-Durchschnitt bei 764 US-Dollar. Darunter rückt der seit April 2025 bestehende Aufwärtstrend bei rund 750 US-Dollar in den Fokus.

Sollte auch dieser Trend brechen, könnte sich das Abwärtspotenzial deutlich ausweiten. In diesem Fall wäre sogar ein Rückgang bis auf 592 US-Dollar möglich.

Auf der Oberseite bleibt die Lage ebenfalls klar: Erst ein Anstieg über den Bereich der rechten Schultern bei 948 US-Dollar würde das Chartbild wieder aufhellen. Dann könnte ein erneuter Angriff auf die bisherigen Höchststände wieder in den Bereich des Möglichen rücken.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 807,81 US-Dollar

Kursziele : 764 und 750 US-Dollar

Renditechance via DN3UGN : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9YEK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,24 - 1,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 664,0482 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 664,0482 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 807,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,55 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3UGN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,20 - 1,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 946,3306 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 946,3306 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 807,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 750,00 US-Dollar Hebel: 5,77 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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