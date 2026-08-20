🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX um Stabilisierung bemüht

    Ab dem 9. September verdoppelt das US-Finanzministerium das Volumen seiner Liquiditätsrückkäufe für 10 bis 20-jährige sowie 20 bis 30-jährige Staatsanleihen. Statt bisher maximal 2 Milliarden sollen dann mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro Operation eingesetzt werden.

    Zusätzlichen Rückenwind liefern schwächere US-Konjunkturdaten. Vor allem die Entwicklung bei Beschäftigung, Einzelhandel und Inflation hat die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed deutlich gedämpft. In der Folge geriet der US-Dollar sichtbar unter Druck.

    Davon profitieren die Märkte. Der DAX versucht sich zur Wochenmitte im Bereich von 26.130 Punkten zu stabilisieren. Im Idealfall gelingt am Folgetag ein deutlicher Anstieg über 26.400 Punkte. Damit würde der Weg für einen Test des bisherigen Allzeithochs bei 26.573 Punkten frei.

    Zeigt der DAX anschließend weiterhin Stärke, könnte oberhalb dieses Rekordstands schnell der Bereich um 27.500 Punkte in den Fokus rücken. Eine weitere Rallye in Richtung des Mittelfristziels würde dadurch wahrscheinlicher.

    Ganz ausgestanden sind die Risiken allerdings nicht. Auf der Unterseite bleibt ein Rückfall bis 25.900 Punkte möglich. Spätestens beim Rekordhoch aus dem Anfang des Jahres bei 25.507 Punkten müsste der DAX wieder nach oben drehen. Gelingt das nicht, könnte sich der jüngste Ausflug auf neue Rekordhöhen im Nachhinein als größeres Fehlsignal erweisen.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 26.091 Punkten

    VDAX bei 16,93 signalisiert normale Nervosität, zeigt aber sprunghaften Zugewinn!

    Fear& Greed Index bei 58 auf "GREED"

    Tagesanalyse:

    RSI: 57 - Buy

    MACD: 274 - Buy

    Insgesamt: Buy

    MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt

    Anlaufmarken nach oben bei 26.441 / 26.481 / 26.556 und 26.621 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 und 25.303 Punkten.

    Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe intakt - DAX entfernt sich von Jahreshochs - Inverse SKS-Formation aber erfolgreich aktiviert! - Konsolidierung gestartet!

    Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus

    VDAX-New

    Angstlevel im Normbereich

    VDAX-New der Deutschen Börse (18. August 2026): Bei 16,93% (fallend) (Vortag: 15,78%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Handelsidee:

    1. Stop-Sell-Order unter 26.285 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.460 Punkten. Kursziel bei 25.900 und 25.507 Punkten - AKTIV!
    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 26.441 // 26.481 // 26.556 // 26.621 Punkte
    Unterstützungen: 25.900 // 25.620 // 25.507 // 25.303 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN4A8R Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 8,33 - 8,34 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25.271,46 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 25.271,46 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.091,34 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 31,26 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY0SGT Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 10,18 - 10,19 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 27.071,77 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 27.071,77 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.091,34 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte
    Hebel: 25,59 Kurschance: + 50 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Ingmar Königshofen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX um Stabilisierung bemüht Ab dem 9. September verdoppelt das US-Finanzministerium das Volumen seiner Liquiditätsrückkäufe für 10 bis 20-jährige sowie 20 bis 30-jährige Staatsanleihen. Statt bisher maximal 2 Milliarden sollen dann mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     