BioNTech, Zijin Gold International Company & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
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|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|SK hynix
|💬
|📰
|🥈
|DroneShield
|💬
|📰
|🥉
|Valneva
|💬
|📰
|Barrick Mining Corporation
|💬
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|BioNTech
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|Moderna
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|BioNTech
|87
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|80
|💬
|📰
|🥉
|Vonovia
|51
|💬
|📰
|Bitcoin
|45
|💬
|📰
|Borussia Dortmund
|44
|💬
|📰
|Evotec
|41
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Zijin Gold International Company
|+9,26 %
|💬
|📰
|🥈
|WiseTech Global
|+8,93 %
|💬
|📰
|🥉
|Bit Digital
|+7,95 %
|💬
|📰
|🟥
|Kuaishou Technology Registered (B)
|-8,69 %
|💬
|📰
|🟥
|Wolfspeed
|-8,71 %
|💬
|📰
|🟥
|InSilico Medicine Cayman TopCo
|-9,23 %
|📰
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SK hynix
Wochenperformance: +4,84 %
Wochenperformance: +4,84 %
Platz 1
DroneShield
Wochenperformance: -3,25 %
Wochenperformance: -3,25 %
Platz 2
Valneva
Wochenperformance: +21,51 %
Wochenperformance: +21,51 %
Platz 3
Barrick Mining Corporation
Wochenperformance: +8,23 %
Wochenperformance: +8,23 %
Platz 4
BioNTech
Wochenperformance: +20,55 %
Wochenperformance: +20,55 %
Platz 5
Moderna
Wochenperformance: +160,05 %
Wochenperformance: +160,05 %
Platz 6
BioNTech
Wochenperformance: +20,55 %
Wochenperformance: +20,55 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +9,96 %
Wochenperformance: +9,96 %
Platz 8
Vonovia
Wochenperformance: -4,42 %
Wochenperformance: -4,42 %
Platz 9
Bitcoin
Wochenperformance: +9,60 %
Wochenperformance: +9,60 %
Platz 10
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,79 %
Wochenperformance: -0,79 %
Platz 11
Evotec
Wochenperformance: -10,50 %
Wochenperformance: -10,50 %
Platz 12
Zijin Gold International Company
Wochenperformance: +21,23 %
Wochenperformance: +21,23 %
Platz 13
WiseTech Global
Wochenperformance: +4,27 %
Wochenperformance: +4,27 %
Platz 14
Bit Digital
Wochenperformance: +0,39 %
Wochenperformance: +0,39 %
Platz 15
Kuaishou Technology Registered (B)
Wochenperformance: -19,85 %
Wochenperformance: -19,85 %
Platz 16
Wolfspeed
Wochenperformance: -16,51 %
Wochenperformance: -16,51 %
Platz 17
InSilico Medicine Cayman TopCo
Wochenperformance: -7,45 %
Wochenperformance: -7,45 %
Platz 18
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