Rücksetzer beim Goldpreis jetzt 4.481,52 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.776,80USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.481,52USD ein Wert von 2.522,24USD geworden – ein Gewinn von +152,22 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Goldsprung und seine Treiber: ein schwächerer US-Dollar, rückläufige US-Renditen sowie Erwartungen an Fed und Regierung. Hohe Staatsschulden, mögliche Liquiditätskrisen, QE und Inflation gelten langfristig als bullish für Gold; in einem Liquiditätsschock seien zunächst Verkäufe möglich. Technisch testet Gold die 200-Tage-Linie, wirkt überkauft; Rücksetzer bis etwa 4.250 und der Bereich um 4.500 werden beobachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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