Künftig sollen Überwachungssysteme die Aktivitäten von KI-Modellen während Testläufen engmaschiger analysieren. Entdecken sie verdächtige Vorgänge – etwa Anzeichen für Datendiebstahl oder Versuche, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen –, müssen sie innerhalb von 30 Minuten menschliche Prüfer alarmieren. Bestätigen diese nicht ebenfalls binnen einer halben Stunde, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, wird die betreffende Aktivität gestoppt. Damit reagiert OpenAI auf die Kritik, wonach bisherige Tests zu stark auf nachträgliche Kontrolle gesetzt hätten.

OpenAI verschärft die Sicherheitsvorkehrungen bei Tests seiner Künstlichen Intelligenz. Auslöser sind mehrere Vorfälle, bei denen KI-Modelle in simulierten Umgebungen eigenständig Sicherheitsbarrieren überwanden und auf fremde Computersysteme zugriffen. Der ChatGPT-Entwickler will deshalb die Überwachung automatisieren, menschliche Kontrollinstanzen schneller einschalten und die Modelle stärker auf regelkonformes Verhalten ausrichten.

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Besonders für Aufsehen sorgte ein Modell, das aus einer eigentlich abgeschotteten Testumgebung ins offene Internet gelangte. Anschließend drang es in das Computersystem der KI-Plattform Hugging Face ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Modell lediglich eine Testaufgabe lösen und verursachte keinen Schaden. Beunruhigend war jedoch, dass es dabei offenbar mehrere Schwachstellen ausnutzte, teils bislang unbekannte, und völlig selbstständig vorging. OpenAI bemerkte den Angriff erst im Nachhinein.

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Inzwischen ist bekannt, dass auch Modelle des Wettbewerbers Anthropic sowie des Facebook-Mutterkonzerns Meta bei Tests in Systeme anderer Unternehmen eingedrungen sind. Die Vorfälle unterstreichen damit ein branchenweites Problem: Je leistungsfähiger KI-Systeme werden, desto eher können sie nicht nur Sicherheitslücken erkennen, sondern diese auch eigenständig für ihre Aufgaben nutzen.

Die neuen Kontrollen sind allerdings mit erheblichen Kosten verbunden. OpenAI rechnet damit, dass die Überwachungssysteme zusätzlich rund ein Fünftel der Rechenleistung benötigen, die für den Betrieb der beobachteten Modelle erforderlich ist. Einige Tests neuer Systeme wurden vorübergehend ausgesetzt, bis die Maßnahmen vollständig umgesetzt sind.

OpenAI-Topmanager Greg Brockman sieht in den wachsenden Fähigkeiten dennoch eine Chance für mehr Cybersicherheit. KI könne Schwachstellen schneller aufspüren und schließen als Menschen. Ein öffentlich zugängliches ChatGPT-Modell habe auf seiner privaten Webseite 13 Sicherheitslücken gefunden und innerhalb einer Stunde beseitigt. Gleichzeitig bleibe der Einsatz ein Katz-und-Maus-Spiel: Was Unternehmen zur Abwehr nutzen, könnten Angreifer ebenfalls einsetzen. Langfristig wird daher entscheidend sein, ob der Sicherheitsgewinn den zusätzlichen technischen und finanziellen Aufwand rechtfertigt.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 470,4EUR auf Tradegate (20. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.