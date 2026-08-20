Straumann wächst kräftig: Margenziel bestätigt, CEO-Wechsel im Dezember

Das Wachstum war regional breit abgestützt. In der Region Europa, Naher Osten und Afrika legte der Umsatz im zweiten Quartal organisch um 8,6 Prozent zu. Nordamerika wuchs um 8,4 Prozent und entwickelte sich damit trotz einer vorsichtigen Konsumentenstimmung besser als der zugrunde liegende Implantatmarkt. In Asien-Pazifik erreichte Straumann ein organisches Plus von 7,4 Prozent. Ohne China lag das Wachstum allerdings bei kräftigen 25 Prozent. In China verbesserten sich Patientenzulauf und Lagerbestände der Distributoren gegenüber dem Vorquartal. Lateinamerika blieb mit einem organischen Wachstum von 11,8 Prozent besonders dynamisch.

Die Straumann Group hat im zweiten Quartal 2026 deutlich an Dynamik gewonnen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent auf 707,0 Millionen Schweizer Franken. Wechselkursbereinigt und organisch betrug das Wachstum 8,5 Prozent. Für das erste Halbjahr weist der Basler Dentaltechnikkonzern einen Umsatz von 1,38 Milliarden Franken aus. Das entspricht einem Anstieg von 2,3 Prozent in Berichtswährung beziehungsweise 7,8 Prozent organisch.

Wesentliche Wachstumstreiber waren die Premium- und Challenger-Implantologie, digitale Lösungen sowie die Kieferorthopädie. Das Premiumsystem iEXCEL gewann nach Unternehmensangaben in wichtigen Märkten weitere Marktanteile und machte im ersten Halbjahr bereits fast 40 Prozent des Premium-Implantatvolumens von Straumann aus. Die Marke Neodent baute ihre Präsenz im Challenger-Segment aus. Zudem sorgten hohe Verkäufe von Intraoralscannern, insbesondere des SIRIOS X3, und eine steigende Nutzung der cloudbasierten Plattform Straumann AXS für Impulse. Auch ClearCorrect kommt bei der Transformation zu einem skalierbareren und profitableren Geschäftsmodell voran.

Operative Skaleneffekte und Produktivitätssteigerungen verbesserten die Ertragslage. Die Kern-EBIT-Marge erreichte bei konstanten Wechselkursen 26,9 Prozent, einschließlich Währungseffekten 25,7 Prozent. Der Kern-Reingewinn stieg um 15,7 Prozent auf 262 Millionen Franken. Der Free Cashflow erhöhte sich nach einer Phase hoher Kapazitätsinvestitionen um 49 Prozent auf 168,6 Millionen Franken. Zugleich sanken die Investitionsausgaben auf 74,1 Millionen Franken.

Für 2026 bestätigt Straumann den angehobenen Ausblick: Erwartet werden ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und eine Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um rund 140 bis 170 Basispunkte zu konstanten Wechselkursen.

Parallel kündigte das Unternehmen einen Führungswechsel an. Christopher Norbye wird am 1. Dezember 2026 CEO und folgt auf Guillaume Daniellot, der nach fast 20 Jahren bei Straumann, davon sieben als Konzernchef, zurücktritt. Norbye kommt vom Industriekonzern Beijer Ref und soll die Strategie des profitablen, digital unterstützten Wachstums fortführen. Eine Übergabephase beginnt bereits im Oktober.

Die Straumann Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 104,0EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.