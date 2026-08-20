Silberpreis seitwärts bei 66,80 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,20985USD. Heute steht er bei 66,80USD. Das Investment wäre auf 2.877,94USD gewachsen – eine Steigerung von +187,79 %.

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 66,80. Händler warten auf neue Impulse.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung von Silber und die Chance auf einen neuen Bullenimpuls. Sinkende langfristige US-Renditen, ein schwächerer Dollar und mögliche geldpolitische Lockerungen stützen den Kurs, während Inflation und hohe reale Zinsen Gegenwind bleiben. Zusätzlich wird die industrielle Nachfrage als Fundament genannt. Technisch gelten 66,x USD als Ausbruchsschwelle und 70 USD als wichtige Bestätigung; Kursziele bis 90 USD für 2026 sowie Rücksetzer werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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