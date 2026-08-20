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    Ukraine wird zum Schlüssel

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    Rüstung: Dieser Milliardenmarkt könnte jetzt explodieren

    Leonardo gründet in Kiew eine Forschungsfirma, setzt auf Drohnen und Luftabwehr und zielt auf Milliardenmärkte in Europas Rüstungsboom.

    Für Sie zusammengefasst
    • Leonardo gründet Forschungsfirma in Kiew
    • Drohnen und Luftabwehr eröffnen Milliardenmärkte
    • Tochter beschleunigt Europas Rüstungsentwicklung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ukraine wird zum Schlüssel - Rüstung: Dieser Milliardenmarkt könnte jetzt explodieren
    Foto: OpenAI

    Der Rüstungskonzern Leonardo stärkt seine Präsenz in der Ukraine mit der Gründung von Leonardo Ukraine, einem neuen Unternehmen, das sich hundertprozentig im Besitz von Leonardo International befindet. Wie Milano Finanza am Donnerstag berichtete, ist das neue Unternehmen mit Hauptsitz in Kiew seit dem 20. Mai im Handelsregister eingetragen. Dieser Schritt unterstreicht das Interesse des Konzerns an Militärtechnologien, die die ukrainische Industrie während des Krieges entwickelt hat, insbesondere im Drohnensektor. CEO Lorenzo Mariani hatte bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Kiew signalisiert und dabei auch auf mögliche Kooperationsformen mit dem von Leonardo und Baykar gegründeten Joint Venture Lba Systems hingewiesen. Beide Partner wollen vom stark wachsenden Markt für unbemannte Militärsysteme profitieren. Allein den europäischen Markt für unbemannte Kampfflugzeuge, bewaffnete Aufklärungs- und Langstreckendrohnen beziffern die Unternehmen für die kommenden zehn Jahre auf rund 100 Milliarden US-Dollar.

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    Laut Milano Finanza wird Leonardo Ukraine kein einfaches Handelsbüro sein: Der Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlicher und technischer Forschung und Entwicklung, wobei die Aktivitäten Kommunikations- und Navigationssysteme, Software, IT-Dienstleistungen sowie elektronische und optische Technologien umfassen. In der Ukraine wird Leonardo außerdem Michelangelo Dome testen, das integrierte, domänenübergreifende Luftverteidigungssystem, für das das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren ein kommerzielles Potenzial von rund 21 Milliarden Euro erwartet. Mehr als 20 Staaten haben laut Konzern bereits Interesse gezeigt. Die neue Tochter in Kiew könnte Leonardo damit nicht nur Zugang zu ukrainischer Kriegstechnologie verschaffen, sondern auch die Entwicklung eigener Produkte für den europäischen Rüstungsboom beschleunigen.

    Das neue Unternehmen wird es der Gruppe ermöglichen, näher an das ukrainische Verteidigungstechnologie-Ökosystem heranzurücken, wo der staatlich unterstützte Brave1-Hub rund 2.500 Unternehmen und mehr als 5.000 Lösungen zusammenbringt, darunter mehr als 500 Drohnenhersteller und über 300 Firmen, die sich auf elektronische Kriegsführung und Signalaufklärung spezialisiert haben. Für Anleger ist der Schritt Teil einer größeren Strategie.

    Die Aktie von Leonardo ist am Donnerstag (8:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,14 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 58,42 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate (20. August 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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