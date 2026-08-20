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    Shelly Group: Neue Vertriebs-Offensive – Beteiligung wird neu geordnet

    **Shelly Group ordnet Beteiligung neu und baut Vertrieb mit ALSO aus**

    Die Shelly Group SE hat binnen zwei Tagen zwei strategisch relevante Mitteilungen veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen eine interne Neuordnung der Beteiligung des Verwaltungsratsmitglieds und Aktionärs Svetlin Todorov sowie eine europaweite Vertriebspartnerschaft mit dem Technologiedistributor ALSO.

    Todorov hat 1.184.995 Aktien der Shelly Group im Wege einer Sacheinlage in die Salisto Holdings LLC eingebracht. Das Paket entspricht 6,53 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte. Die Salisto Holdings LLC wird ausschließlich von Todorov kontrolliert. Damit wechseln die Aktien aus seinem direkten in den direkten Besitz der Gesellschaft. An der wirtschaftlichen Kontrolle ändert sich nach Unternehmensangaben nichts.

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    Todorov hält künftig 21,26 Prozent der Shelly-Aktien direkt und weitere 6,53 Prozent indirekt über Salisto Holdings. Seine gesamte kontrollierte Beteiligung bleibt mit 27,79 Prozent unverändert. Auch der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer sowie der Einfluss auf die Gesellschaft verändern sich nicht. Die Transaktion ist damit vor allem als gesellschaftsrechtliche beziehungsweise strukturelle Anpassung zu verstehen, nicht als Ausstieg oder Reduzierung der Beteiligung.

    Am Folgetag gab Shelly eine Kooperation mit ALSO bekannt. Der europaweit tätige Technologieanbieter soll das Portfolio des bulgarischen IoT- und Smart-Building-Spezialisten über seinen Geschäftsbereich für das Internet der Dinge und sein breites Netzwerk vertreiben. Dazu zählen Wiederverkäufer, Systemintegratoren und professionelle Installateure.

    Die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht auf die Distribution. Vorgesehen sind gemeinsame Marketingkampagnen, technische und vertriebliche Schulungen, Webinare, digitaler Kundenzugang, technischer Support sowie die Teilnahme an Branchenveranstaltungen. Ziel ist es, Partner bei der Vermarktung, Einführung und Skalierung von Shelly-Lösungen in Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien und professionellen Smart-Building-Projekten zu unterstützen.

    Für Shelly ist die Vereinbarung ein weiterer Schritt beim Ausbau des professionellen Vertriebskanals. Das Unternehmen verfügt bereits über eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und eine aktive DIY-Community. Mit ALSO soll nun insbesondere der Zugang zu Installateuren und Systemintegratoren in ganz Europa verbessert werden. Professionelle Anwender entwickeln sich laut Co-CEO Wolfgang Kirsch zu einem zunehmend wichtigen Wachstumstreiber.

    Shelly entwickelt und vermarktet Geräte für die Fernsteuerung, Automatisierung und das Energiemanagement elektrischer Anwendungen. Neben Hardware erzielt das Unternehmen Einnahmen mit Cloud-Diensten und produziert überwiegend über Auftragsfertiger. Die Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Die an der Frankfurter Börse im Prime Standard und an der Bulgarischen Wertpapierbörse notierte Gesellschaft ist zudem Mitglied im SDAX.



    Shelly Group

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    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
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    Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 62,90EUR auf Tradegate (19. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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