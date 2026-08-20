Rohstoff-Schock in Bayern: FlexPatio startet mit Pergolen in Deutschland

Wesentlicher Treiber der Entwicklung waren Industriemetalle. Ihr Teilindex erhöhte sich im zweiten Quartal um durchschnittlich neun Prozent. Besonders stark verteuerte sich Germanium mit einem Plus von 52,8 Prozent. Die Preise für Wolfram stiegen um 44,9 Prozent, für Tantal um 42,8 Prozent und für Aluminium um 11,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal fiel die Entwicklung noch drastischer aus: Wolfram kostete 567,4 Prozent mehr, Lithium 181,2 Prozent und Tantal 137,5 Prozent.

Die Rohstoffkosten der bayerischen Wirtschaft haben im zweiten Quartal 2026 einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) lag der Rohstoffpreisindex im Durchschnitt bei 205,3 Punkten. Damit wurde der höchste Quartalswert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015 registriert. Gegenüber dem ersten Quartal stieg der Index um 8,7 Prozent, nachdem bereits im Vorquartal ein Anstieg um 14,3 Prozent verzeichnet worden war. Im Jahresvergleich lagen die Rohstoffpreise nahezu 40 Prozent höher.

vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt warnt vor einer weiteren Verschärfung des Kostendrucks. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere der Iran-Krieg und Einschränkungen beim Transport durch die Straße von Hormus, hätten die Preisentwicklung zusätzlich beschleunigt. Zugleich machten die starken Ausschläge die Abhängigkeit der deutschen Industrie von kritischen Rohstoffen deutlich. Die vbw fordert deshalb eine politische Priorisierung der Rohstoffversorgung und bessere Rahmenbedingungen für eine Reindustrialisierung Bayerns.

Während die Metallpreise stark zulegten, blieb der Index für Seltene Erden im Quartalsvergleich nahezu stabil und gab um 0,4 Prozent nach. Edelmetalle verbilligten sich um 10,6 Prozent, lagen im Jahresvergleich jedoch weiterhin 70,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der vbw-Index umfasst 42 Rohstoffe, deren Weltmarktpreise auf US-Dollar-Basis nach ihrer Bedeutung für Bayerns Importe gewichtet werden.

Unterdessen meldet das US-Unternehmen FlexPatio den offiziellen Markteintritt in Deutschland. Der Anbieter motorisierter Pergolen will vom Trend profitieren, Terrassen ganzjährig als zusätzlichen Wohnraum zu nutzen. Die Systeme verfügen über verstellbare Aluminiumlamellen, integrierte Entwässerung, LED-Beleuchtung sowie optionale Seiten- und Sichtschutzelemente. Eine robuste Aluminiumkonstruktion, wettergeschützte Elektronik und eine zehnjährige Strukturgarantie sollen die Produkte für europäische Wetterbedingungen qualifizieren.

FlexPatio setzt auf modulare Größen und individuelle Konfigurationen. Die Pergolen sollen sowohl für Stadtterrassen als auch für größere Gärten geeignet sein. Nach der Expansion in Nordamerika will das Unternehmen mit dem Deutschlandgeschäft seine internationale Präsenz ausbauen.

Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 3.212PKT auf Ariva Indikation (19. August 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

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